A parlare di una molto probabile reunion degli One Direction è stato Simon Cowell, manager della boy band formata da Louis Tomlinson, Harry Styles, Niall Horan, Liam Payne e Zayn Malik. I componenti della band si sono separati nel 2016 per intraprendere carriere da solisti, ma il sogno di tutti i loro fan è di poterli rivedere di nuovo insieme.

Di nuovo insieme per una serie di concerti

Dopo tante speranze e indizi (come una serie di messaggi scambiati tra alcuni dei componenti) il sogno di rivedere gli One Direction di nuovo insieme oggi sembra più vicino. Il manager Simon Cowell infatti ha parlato di una probabile serie di concerti, anche se non ha dato né conferme ufficiali né date possibili.

Intervistato da ET, Cowell si è detto molto propenso a tornare al lavoro con la band, magari non come cosa definitiva, ma molto più probabilmente per una serie di concerti che in ogni caso diventerebbero un evento davvero enorme. Queste le parole del manager e produttore discografico:

Penso semplicemente che la loro eredità sia troppo grande per non riunirsi ad un certo punto, inoltre hanno tante canzoni, non mi rendevo conto di quanti successi hanno realizzato… Quando torneranno insieme sarà un evento enorme.

I componenti degli One Direction hanno realizzato diversi successi anche come solisti, ma non possiamo negare che un probabile ritorno della formazione originale avrà sicuramente un grandissimo successo.

Stanno tutti facendo le loro cose e stanno avendo successo, ma ho la sensazione che succederà, lo so per certo. Mi piacerebbe che accadesse. Individualmente erano tutti fantastici. Il gruppo è stato per loro un trampolino di lancio ma, naturalmente, a tutti piacerebbe vederli di nuovo insieme anche se si trattasse solo di una serie di concerti.

Insomma, niente di certo e confermato, ma le parole di Cowell ci sembrano molto sicure e volte ad un futuro realmente possibile. In fin dei conti… perché no?