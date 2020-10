Il nuovo singolo di Justin Bieber, “Lonely”, vuole essere uno specchio delle emozioni vissute a causa delle luci della ribalta

Justin Bieber ha pubblicato il suo secondo singolo “Lonely“, brano scritto e prodotto per lui da Benny Blanco e da Finneas O’Connell. Si tratta della seconda traccia rilasciata dal cantante nell’arco di un mese, dopo la collaborazione con Chance The Rapper “Holy“.

Si tratta di una ballad che racconta cosa si prova a dover vivere fin da giovanissimi una vita esposta come quella vissuta da Justin, che ha raggiunto il successo quando era ancora adolescente.

“Quando Benny e Finneas mi hanno presentato questa canzone è stato difficile ascoltarla, considerando quanto è stata dura attraversare questi capitoli“, ha scritto in presentazione al brano, “In studio ho iniziato a cantarla e a capire l’importanza di raccontare questa storia. Mi ha fatto realizzare che tutti ci sentiamo soli a volte“. Per lui era importante poter presentare al pubblico anche una parte più vulnerabile ed è quello che ha fatto con “Lonely“.

Justin Bieber in Lonely

Benny Blanco, vecchio amico di Bieber, ha voluto annunciare la canzone ricordando la prima volta che ha lavorato con il cantante, nel lontano 2009. “L’ho visto al suo meglio e al suo peggio e visto che la sua vita è sempre stata così pubblicizzata lo avete fatto anche voi“, Il produttore ha poi raccontato come fosse indeciso se pubblicare una canzone così intima e di averlo visto piangere durante le registrazioni.

“Quello che amo di Justin, e che forse tutti amiamo, è che si tratta di una persona reale. Quando sbaglia chiede scusa, quando fa del bene sorride” ha poi aggiunto, concordando con l’importanza di ricordare al pubblico come la solitudine sia un’emozione provata da tutti, loro compresi. “Cerchiamo sempre tutti di fare come superman e sopprimere i nostri sentimenti ed essere forti tutto il tempo. Ma va bene anche toglierci il mantello e usarlo con un fazzoletto quando ne abbiamo bisogno”, ha concluso Blanco.

Pubblicato anche il video ufficiale che vede protagonista il giovane attore Jacob Tremblay che veste i riconoscibili panni di un Justin adolescente. Il cantante farà un’apparizione al termine del video.

Jacob Tremblay nel video di Lonely

Si tratta del secondo singolo pubblicato in breve tempo e che potrebbe presupporre l’uscita di un nuovo album. Il progetto andrebbe a seguire “Changes“, che ha rappresentato il ritorno di Bieber dopo alcuni anni di pausa.

Voi cosa ne pensate di quest brano? Fatecelo sapere nei commenti!

Traduzione del testo di Lonely di Justin Bieber & benny blanco

[Verso 1]

Tutti conoscono il mio nome ora

Ma c’è qualcosa che appare ancora strana

Come guardarsi allo specchio

Provare a fissare se stesso e vedere qualcun altro

È nulla è più uguale ora

Sembra come se tutte le nostre vite sono cambiate

Forse quando sarà più grande, tutto si tranquillizzerà

Ma mi sta uccidendo ora

[Pre-Ritornello]

Cosa faresti se avessi tutto ma nessuno da chiamare?

Forse allora mi conosceresti

Perché ho sentito tutto

Ma nessuno sta ascoltando

E ci si sente così soli

[Ritornello]

Sono così solo

Solo

[Verso 2]

Tutti conoscono il mio passato ora

Come il fatto che la mia casa fosse di vetro

E forse è il prezzo da pagare

Per i soldi e la fama in giovane età

E tutti mi hanno visto stare male

E sembrava come se a nessuno importasse

Criticavano le cose che facevo

Come un bambino idiota

[Pre-Ritornello]

Cosa faresti se avessi tutto ma nessuno da chiamare?

Forse allora mi conosceresti

Perché ho sentito tutto

Ma nessuno sta ascoltando

E ci si sente così soli

[Ritornello]

Sono così solo

Solo

Sono così solo

Solo

Testo di Lonely di Justin Bieber e benny blanco

[Verse 1]

Everybody knows my name now

But something ‘bout it still feels strange

Like looking in the mirror

Tryna steady yourself and seeing somebody else

And everything is not the same now

It feels like all our lives have changed

Maybe when I’m older, it’ll all calm down

But it’s killing me now

[Pre-Chorus]

What if you had it all but nobody to call?

Maybe then you’d know me

‘Cause I’ve heard everything

But no one’s listening

And that’s just fucking lonely

[Chorus:]

I’m so looooonely

Loooonely

[Verse 2]

Everybody knows my past now

Like my house was always made of glass

And maybe that’s the price you pay

For the money and fame at an early age

And everybody saw me sick

And it felt like no one gave a shit

They criticized the things I did

As an idiot kid

[Pre-Chorus]

What if you had it all but nobody to call?

Maybe then you’d know me

‘Cause I’ve heard everything

But no one’s listening

And that’s just fucking lonely

[Chorus:]

I’m so loooonely

Loooonely

I’m so loooonely

Loooonely