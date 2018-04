Nuovo album di Drake per il 2018? Ecco la data di uscita Il nuovo album di Drake "Scorpion" uscirà a giugno

Abbiamo una data di rilascio per Scorpion di Drake

Drake ha annunciato nella giornata di ieri, tramite i social media, che il suo attesissimo quinto album in studio sarà pubblicato a giugno 2018. Il nuovo album di Drake è ufficialmente intitolato “Scorpion“, come ha rivelato in una delle due foto che ha caricato su Instagram. “Scorpion” sarà l’album che seguirà il successo di “Views“, l’ultimo lavoro discografico del rapper uscito nel 2016.

Il nuovo album è stato interamente registrato a Toronto. E per quanto riguarda le collaborazioni avvenute nel processo di registrazione, Drake ha partecipato a diverse sessioni in studio con artisti del calibro di Noah “40” Shebib, Pi’erre Bourne, Bad Bunny o London On Da Track.

Il titolo dell’album è chiaramente un cenno al segno zodiacale di Drake. L’artista canadese è nato il 24 ottobre 1986. Ed ecco una piccola curiosità per voi: nel 2006 Drake ha pubblicato “A Scorpio’s Mind” nel suo primo mixtape ufficiale, “Room for Improvement“.

L’ultimo singolo estratto da “Scorpion” è “Nice For What“, che tanto per cambiare, ha appena debuttato alla posizione numero 1 della Billboard Hot 100.

Chi ben comincia è già a metà dell’opera…