Katy Keen: l’ennesimo fumetto che diventa serie tv

Questa volta è il turno di Katy Keene, un popolare fumetto statunitense appartenente al mondo di Archie Comics e pubblicato per la prima volta nel 1945. Soprannominata “America’s Queen of Pin-Ups and Fashions”, all’interno dell’arco narrativo Katy è una modella, attrice e cantante che si destreggia tra carriera e vita privata, nel tentativo di raggiungere l’ambito successo.



A svelare questo nuovo progetto televisivo è stata la CW lo scorso 16 maggio, pubblicando il primo trailer e annunciando pertanto la produzione di quello che risulta a tutti gli effetti essere uno spin-off di Riverdale.



In questa nuova serie televisiva ci sarà infatti Josie (interpretata da Ashleigh Murray), la leader e frontwoman delle Josie & Pussycats, nonché la band per antonomasia nel mondo di Riverdale!

In Katy Keene, Josie non sarà più una liceale, ma una giovane ventenne appena trasferitasi a New York, “la città che non dorme mai”, nel tentativo di inseguire il suo sogno e diventare una cantante famosa.



Sarà proprio nella Grande Male che Josie farà la conoscenza di Katy: le due diventeranno amiche? Quali saranno le dinamiche tra i due personaggi?

Ancora non possiamo saperlo, e l’unica cosa che possiamo fare è guardare il trailer e sbizzarrire la nostra immaginazione!

Katy Keen: il primo trailer

“Per una città che non dorme mai, è certo che New York ha molti sognatori.”

Katy Keen: trama e uscita della nuova serie tv targata CW

La trama di Katy Keene ruota attorno alle vite e agli intrighi amorosi di Katy e di altri tre, iconici personaggi del mondo della Archie Comics.

Gli eventi sono ambientati dopo la Riverdale High School – una scelta narrativa che rende pertanto improbabile un possibile crossover tra le due serie televisive; e i protagonisti sono tutti ambiziosi ventenni alla ricerca di fortuna nella città in cui i sogni diventano realtà, New York.



È ancora prematuro fare un countdown, considerato che ad oggi è stata annunciata solo la produzione della prima stagione di Katy Keene, ma una notizia è certa: la serie debutterà nel 2020!

Katy Keen: Lucy Hale farà il suo ritorno televisivo in un nuovo ruolo da protagonista

Lucy Hale, l’attrice americana che ha ottenuto un successo clamoroso tra gli amanti dei teen drama grazie al suo passato ruolo di protagonista in Pretty Little Liars, farà il suo atteso ritorno sul piccolo schermo grazie alla CW: sarà infatti lei ad interpretare la fashionista Katy Keene!



L’attrice ha manifestato il suo entusiasmo tramite i canali social, commentando sul suo account Twitter:

KATY KEENE è stata ufficialmente prodotta, ed io sono letteralmente in lacrime. Sono così emozionata per questo nuovo capitolo. Questo show si basa sulla speranza, sull’inseguire i propri sogni e sulle amicizie e le relazioni che rendono ciò possibile. Ad essere sincera, non vedo l’ora che tutti voi la guardiate!

Katy Keen: i personaggi e gli interpreti

Per quanto riguarda il resto del cast, in Katy Keen ritroveremo:

Jonny Beauchamp nel ruolo di Jorge/Ginger Lopez.

Jorge è un ragazzo che di giorno lavora nel negozio di famiglia, mentre di notte si trasforma nella drag queen Ginger e fa il barista in un club di New York. In realtà il suo sogno è quello di poter un giorno solcare il palco di Broadway, ma al momento cerca di farsi strada come artista Drag.

Pepper è quella che si potrebbe comunemente definire una “It Girl”, ovvero una ragazza al centro di tutto ciò che è alla moda. Il suo sogno è quello di poter aprire uno studio come quello di Andy Warhol, ma nessuno, però, sa da dove provengano tutti i suoi soldi o se addirittura ne abbia.

Alexandra è un membro dell’alta società newyorkese, vicepresidentessa presso l’etichetta discografica del padre. Rispettata e temuta da chiunque la circondi, la giovane è in perenne competizione col fratello Alexander, (interpretato da Lucien Laviscount ), il quale ha una visione discordante sulla gestione e sul futuro dell’attività di famiglia. Il ragazzo sogna infatti di poter rivitalizzare l’azienda di famiglia, e sarà proprio la sua ricerca di nuovi talenti che possano dare nuova linfa all’etichetta discografica che lo porterà a fare la conoscenza della talentosa Josie.

Ko è un pugile con due obiettivi nella vita: combattere un incontro al Madison Square Garden e sposare Katy Keene, sua fidanzata storica. È umile, protettivo e lavora come personal trailer e buttafuori.

Gloria è una personal shopper di Lacy’s, al servizio di ricchi e famosi.

Siete anche voi in trepidante attesa per l’uscita di questo nuova serie tv appartenente all’universo di Riverdale?

Se siete interessati a rimanere costantemente aggiornati sulle novità legate al mondo di Katy Keene, vi invito a seguire l’account Twitter ufficiale della serie tv, @CWKatyKeene!