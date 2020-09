Nuovo singolo per Levante scritto appositamente per la colonna sonora dell’ultima stagione della sere Netflix “Baby”: ascolta “Vertigine”

Dopo il successo del singolo estivo “Sirene“, Levante torna con nuova musica e lo fa con un brano scritto appositamente per la colonna sonora di una serie tv: “Vertigine“. La serie in questione è “Baby“, che racconta la storia delle baby squillo di Roma, giunta alla terza e ultima stagione. È attualmente disponibile su Netflix.

“Mi hanno chiesto di scrivere un brano e io l’ho fatto. Questa si canta a squarciagola“, ha scritto la cantante, che per l’occasione si è affiancata al duo di produttori formato da Attilio Tucci e Sergio Picciaredda, in arte Altaboy. “Hanno già lavorato in precedenza per la serie di Netflix e per questa produzione hanno lavorato con Antonio Filippelli e Daniel Bestonzo” ha raccontato Levante.

Un brano scritto per fare da sfondo alle vicessitudini dei ragazzi del liceo Collodi e che vuole seguire la trama degli intrecci adolescenziali, fatti di delusioni, folli amori e la volontà di aprirsi al mondo nonostante tutto.

Copertina Singolo

“Questa canzone è un salto nel vuoto dell’incoscienza adolescenziale, l’assenza di paura nonostante il dolore delle prime ferite. Sapere di aver perso un pezzo ed essere pronti a perderne altri ancora“, l’ha descritta così la cantante.

Io rimango qui, io rimango qui

Che non ho ancora paura

Di dare via la pelle e vivere come stelle

E vivere per me Estratto dal testo di Vertigine

La colonna sonora di “Baby” comprende anche Achille Lauro, che ha presentato il nuovo singolo “Maleducata”, Billie Eilish, gli Afterhours e i brani inediti composti da Yakamoto Kotzuga.

Levante

Levante nel corso dell’estate ha pubblicato il singolo “Sirene”, in seguito alla cancellazione del tour che l’avrebbe vista portare la sua musica in giro per l’Italia. In una sorta di conversazione con i propri fan ha voluto esprimere le proprie emozioni in musica. Questa volta ha voluto filtrare le sue riflessioni personali e concentrarsi sulla tematica della serie, che racconta l’intricato mondo degli adolescenti.

Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate nei commenti!

Testo di Vertigine di Levante

Ho perso tutto, ho perso un po’ di me

Su una strada irragionevole

Andare in giro a cercarmi negli altri

E non trovare un cuore somigliarmi

Poi ho dato tutto, ho dato tutto a te

Senza gloria e senza remore

Ci siamo stretti negli occhi, negli anni, le mani

Perché non sei qui a tenermi?

Che io non so più ridere

E tu mi manchi più di me

Ed io rimango qui, io rimango qui

Che ho ancora il cuore in mano

Prendetene e mangiatene tutti

Sì, dai tutti, esageriamo

Ho fatto un tuffo che vertigine

Mi hai spinto via dentro le lacrime

Un vuoto al petto, la vetta, l’asfalto

Mani in alto, le parole sono armi

E mi scappa da ridere

E tu mi manchi più di me

Ed io rimango qui, io rimango qui

Che ho ancora il cuore in mano

Prendetene e mangiatene tutti

Sì, dai tutti, esageriamo

Io rimango qui, io rimango qui

Che non ho ancora paura

Di dare via la pelle e vivere come stelle

E vivere per me

Ed io rimango qui, io rimango qui

Con questo cuore in mano

Lasciatemene un grammo

E il resto è vostro, però non esageriamo

Io rimango qui, io rimango qui

Che non ho ancora paura

Di dare via la pelle e vivere come stelle

E vivere per me