L’edizione deluxe include 15 canzoni.

Carly Rae Jepsen rilascerà Dedicated, il seguito anticipato del disco del 2015 E • MO • TION, il 17 maggio 2019 tramite l’etichetta School Boy/Interscope Records. Un mese prima dalla data di pubblicazione, Carly ha svelato le cover ed ha annunciato il tour a supporto dell’album. Ma non è tutto, Carly Rae Jepsen ha pubblicato anche la tracklist di Dedicated.

I fan su Twitter hanno inviato un messaggio pubblicitario del nuovo LP, dopo hanno sbloccato un’immagine con l’elenco completo delle canzoni. Sono stati rivelati 15 brani, tra cui due brani bonus in esclusiva per la versione digitale “deluxe”. Anche se inizialmente non era ufficiale, “Party for One” (uno dei nostri brani preferiti del 2018) chiuderà l’edizione deluxe.

Parlando del tour, i biglietti per il “The Dedicated Tour” sono disponibili qui.

La tracklist di Dedicated

01. Julien

02. No Drug Like Me

03. Now That I Found You

04. Want You in My Room

05. Everything He Needs

06. Happy Not Knowing

07. I’ll Be Your Girl

08. Too Much

09. The Sound

10. Automatically in Love

11. Feels Right (feat. Electric Guest)

12. Right Words Wrong Time

13. Real Love

14. For Sure

15. Party for One