Il 17 Giugno 2019 è arrivato il nuovo video del nuovo singolo di Taylor Swift, questo brano, intitolato You Need Calm Down, è il secondo estratto dell’album Lover.

All’interno di questa nuova canzone, rispetto al singolo precedente, troviamo un contenuto molto profondo e socialmente utile.

Infatti al suo interno si parla non solo del rispetto verso le tutte le donne ma anche di quello che merita la comunità LGBT.

Il video di Tou Need Calm Down

Inizialmente la canzone sembrava essere un po’ troppo basic, però il videoclip è riuscito a imprimere ancora più profondità al pezzo e sono sicura che diventerà uno dei video più belli del 2019!

La traduzione del testo di You Need To Calm Down

Siete persone che non conosco

ma mi state fotografando come se fossi Patron

e io sono tipo “ma sono le 7 del mattino”

dillo per strada ed è un bel colpo

ma lo dici in un tweet ed è una scusa

e io sono tipo: “hey, stai bene?”

E non sto cercando di interferire con la vostra libertà d’espressione

ma ho imparato la lezione che stressarsi ed ossessionarsi

su qualcun altro non è divertente

e serpi e pietre non mi hanno mai rotto le mie ossa

Allora uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh

vi dovete calmare, state facendo troppo rumore

e io sono tipo uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh

dovete smetterla, potete evitare di pestarmi il vestito?

Vi dovete calmare

Siete persone che non conosciamo

ma state attaccando i miei amici come un missile

perchè siete arrabbiati quando potreste essere contenti? (potreste essere contenti)

C’è il sole per strada durante la parata

ma avreste preferito essere nei secoli bui

creare quel cartellone deve aver impiegato tutta la notte

Dovete solo calmarvi parecchio e provare a

riportare la pace

e controllare la necessità di urlare riguardo alle persone che odiate

perchè gli insulti non hanno mai reso nessuno meno gay

Allora uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh

vi dovete calmare, state facendo troppo rumore

e io sono tipo uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh

dovete smetterla, potete evitare di pestarmi il vestito?

Vi dovete calmare

E vi vediamo dappertutto su internet

paragonando tutte le ragazze che stanno spaccando

ma abbiamo capito

ora tutte sappiamo che abbiamo la corona

vi dovete calmare

Allora uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh

vi dovete calmare (vi dovete calmare)

state facendo troppo rumore (state facendo troppo rumore)

e io sono tipo uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh, uh-oh

la dovete smettere (potete smetterla?)

potete evitare di pestarci il vestito?

Vi dovete calmare