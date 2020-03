È ufficialmente disponibile sulle piattaforme digitali il nuovo album di Francesca Michielin “Feat – Stato di Natura” che comprende undici collaborazioni. Dopo aver rilasciato il singolo “Cheyenne” e aver presentato in anteprima i brani “Gange”, “Riserva Naturale” e “Monolocale” arriva oggi il video della collaborazione con i Måneskin.

Si intitola “Stato di Natura” e oltre a essere la prima traccia dell’album è anche quella che ne dà il titolo.

Un brano che che la cantante ha definito “coraggioso” per il suo carattere rock non particolarmente in voga tra i pezzi del momento. Ma la giovane non ha avuto paura di sperimentare e di far emergere nuovi lati della sua personalità artistica, andando proprio per questo a creare un disco contaminato da più realtà e stili musicali.

In “Stato di Natura” Francesca riflette sul quell’umanità che spesso viene a mancare, soprattutto nei confronti delle donne. Da qui la denuncia del loro trattamento.

“Usate il nostro seno ovunque, è una cosa normale

Ma se allattiamo in pubblico? (Non si fa, è immorale)

[…]

Non è nella mia natura

Farmi fischiare per strada come se fossi un cane” Estratto dal testo di Stato di Natura di Francesca Michielin

Francesca Michielin nel video di Stato di Natura

Il brano vede la collaborazione con il gruppo dei Måneskin che non vediamo pero’ comparire nel video ufficiale. Video girato interamente dalla cantante con il proprio cellulare, come lei stessa ha voluto sottolineare annunciandone l’uscita.

“Nonostante la situazione, la musica non si è fermata: ho girato interamente il video da sola, utilizzando il mio cellulare, e ho spedito tutto a Giacomo Triglia che ha montato e realizzato con me questo videoclip”

A fare da sfondo alla cantante la città di Milano, dove Francesca vive attualmente e da dove proprio ieri è stata protagonista di un live speciale dal profilo Instagram di Fedez. I due, a distanza, hanno regalato al pubblico alcune esibizioni. Non è potuta mancare quella di “Magnifico”, brano nato dalla loro collaborazione.

Nonostante il momento delicato la musica non si ferma!