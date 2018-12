Un ulteriore remix per la hit di Nio Garcìa

30 novembre 2017: è trascorso ben un anno da quando “Te Boté” ha fatto il suo ingresso nel panorama internazionale, monopolizzando le playlist di qualsiasi discoteca affezionata alle produzioni musicali latino americane.

Nonostante siano trascorsi più di 12 mesi dall’uscita del brano, la canzone continua a far parlare di sé, questa volta grazie all’intervento di nientepopodimeno che Jennifer Lopez.

Quella divinità terrestre che altro non è che J.Lo ha difatti lavorato alla realizzazione di un remix del grande successo di Nio Garcìa, in cui dà pieno sfoggio non solo del suo talento musicale, ma della sua imponenza e padronanza assoluta dello schermo tramite il video musicale rilasciato in contemporanea.

Ma non risulta essere l’unica protagonista del remix: ad aver collaborato con lei ritroviamo Nio Garcìa, nonché l’interprete originale, Casper Magico, Wisin, Yandel e Coscuelluela.

E il prodotto finale è a dir poco epico: ma d’altronde, stiamo pur sempre parlando di un lavoro che vede lo zampino di J.Lo, c’era da aspettarselo.

Il video musicale di Te Boté 2

Il testo di Te Boté di Casper Magico, Nio Garcia, JLo, Wisin, Yandel & Cosculluela

(Yeah, this is the Remix

JLo)

Fifty hundred threads in my linen sheets

Look like you missing waking up next to me

Staying relevant, stay on this shit you focused on

Like it’s the day you forever, ain’t the past to me

Te boté, eh, eh

You got it all twisted

I checked out a long time ago

Texting, you missed it

Touch it, had enough that

She got you sprung

So I pulled up, they started kissin’ already

After you begging me, begging for company

Never needed you, you only needed me

All that talk just to settle being weak

Had too much tequila, so save that shit for the next one

It goes in one ear, and out the next one

Said you put me out, why you lying?

I left on my own, had you crying

I was tryna keep your bidness silent

Tried to keep the peace instead of being violent

Thought we squashed the bygones and remained friends?

Truth be told, you’re the one that’s high maintenance

Let’s be real, I threw you out

¿El a-El anillo pa’ cuándo?

But your time ran out

Oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh-oh

Bebé, yo te boté, yo te boté

Te di banda y te solté, yo te solté

Pa’l carajo te mandé, yo te mandé

De mi vida te boté, yo te boté (Yeah, this is the remix)

Yeh-yeh, papi (Yeah, ok)

Yo me iba pa’l trabajo y ella cogía el atajo (Yeah)

Yo la pillé en la jugada y la mandé pa’l carajo (Hah, hah)

Nos vamos hasta bajo (Rra, rra)

Y que se joda lo que digan

Se te viraron, ahora jangueo con tus amigas (Yeah)

Me hiciste una querella y yo bebiendo Ron (Rra-rra-rra)

Con el batallón, todo’ los días de misión (Duro)

Siempre hablando mierda pero no me importa tu opinión

Yo soy caro y tu novio nuevo es tremendo mamón (Prende)

Prepárame el bo-bo-bote (Bote)

Sólo mujeres con escote, el VIP en el camarote (Bom, bom)

DJ, súbele el bajo para que to’ eso rebote (Bom)

Tráeme cuatro botellas pa’ que la nota le explote

(Yandel)

Te boté (Eh-eh)

Antes que te vayas, prepárate

Pa’ ese booty salvaje un homenaje (Oh)

Hasta que la luz se prenda no vamo’ a apagar esta jodienda (Oh)

Ella pidió a Yandel

Pa’ que la matara-ra-ra, y le llegué

Ella pidió a Yandel (Eh-eh)

No importa lo que pase

Yo siempre te voy a responder, bebé

Fue por mentirme que tuve que botarte

Y me fui en la mía por ahí

No me haces falta

Te boté, yo te boté

Te di bando y te solté, yo te solté

Pa’l carajo uste’ se fue, uste’ se fue

De mi vida te boté, yo te boté (Nosotro’ somo’ Los Mágicos, bebé)

Yeh-yeh (¡Casper!)

En mi vida te boté (Wuh)

Pero antes de hacerlo todo’ los gasto’ me hiciste, lo anoté

Por mi madre, no te vuelvo a recoger (Ah)

Y zapato que me quito no me lo vuelvo a poner

El lobo siempre e’ culpable ‘e la boca ‘e caperucita

Yo sé que lo que se da no se quita

Pero entrega la Mercede’ y las pulsera’ con lo’ diamante’ rosita

Y espera a ver si él te deposita (Prrr)

Bebecita, yo sé que tú anda’ algarete

Y má’ ahora que ya te corté el grillete (Grillete)

Yo sé que está mordí’a porque otra pa’ casa se mete

Te dedico esta con JLo, baby, pa’l carajo vete

Bebé (Bebé)

La vida a ti quiere pagar

Por tu’ mentira’ y sé que te veré llorar (Veré llorar)

Y ese día te arrepentira’ (Eh)

Pero no voy a estar (Los de la magia)

Porque te superé y de mi vida te boté (Yo te boté)

Y te di banda y te solté (Y te solté)

Y de ti no quiero saber (Quiero saber)

Y pa’l carajo te mandé, hoy me voy a beber

Y la vida me ha enseñado que donde hubo fuego cenizas quedan (Bebé)

Yo te boté de mi corazón y ya ahí de ti nada queda, te boté

Que tendrá que esperar que la nota le suba

Le pedí al DJ que le ponga la de Guatauba

Que no le baje después que la suba

Que ella quiere olvidarme y al eco le pidió ayuda

Botella’ de Rosè, eh, han baja’o como doce

Ella dice que la boté y, pero te la dejé

To’as sus foto’ las borré y por todas las rede’ la bloqueé

Ella’ siempre están pendiente a ver lo que hay dentro del celular, yeah-yeah

Ahí yo la dejo en visto, está mordí’a pero prefiere disimular

Ah, yah-ah

De mi vida te boté, y te boté

Te di banda y te solté, yo te solté

Pa’l carajo te mandé, yo te mandé

De mi vida te saqué, yo te saqué (Plo-plo-plo)

Bebé, yo te boté (Prrr, rrah)

Entonce’, ¿de qué estamo’ hablando? (Jajaja)

De mi vida te boté y me sigue’ investigando (Prra)

No te meto ni aunque sea jugando (Ey)

Tiene cara de que está seteándome con el otro bando, oh (Prr-prr)

I got houses in different areas, goes

I’m not really him, en mi liga son lo’ bro’s

Ese’ e’ otro culo que no entra pa’ mi show

La mando a botar hasta el hotel, she already knows

Te boté como boto lo’ benjamines (Jajaja)

Illuminati, ya no hay nadie que te ilumine

Te boté como medio millo’ que exploté

Con El Russo no cojo fia’o, pago como e’ (Cash, prrr)

Ahora no venga’ tú a decir que yo te busqué (Plo-plo)

Si cuando tú te fuiste yo hice un party, celebré (Wuh, jaja)

No he para’o de explotar to’a esta’ botella’ de Moët (Prr, prr)

Desde (Brrr, blo-blo-blo)

Que, bebé, yo te boté, te boté

Te di banda y te solté, yo te solté (Yeah-yeah-yeah-yeah)

Pa’l carajo te mandé, yo te mandé (Pa’l carajo)

De mi vida te boté, te boté, baby (Brrr, blo-blo-blo-blo-blo)

Nosotro’ somo’ Los Mágicos, bebé

Yeah, this is the remix

¡Casper!

W, Yandel

Flow La Movie

Mera, dime Deazer, el del Pro Trools

JLo

Mera, indica Shorty Complete

Mera, dime Nio

Mera, indica Martino

Mera, dime Kronix Magical

Una nueva remezcla

Los de la magia

La Champions League

Jajaja