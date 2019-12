In rotazione radiofonica dal 20 dicembre, il nuovo singolo di Benji e Fede è Magnifico Difetto, presentato anche attraverso un video ufficiale molto ben confezionato. Atmosfere sognanti, fuori dal tempo e quasi surreali, insieme ad un testo, quello della canzone Magnifico Difetto, che di sicuro emozioneranno tutti i fan del duo.

Magnifico Difetto è estratto da Good Vibes l’ultimo album di Benji & Fede che ha esordito direttamente al n.1 della classifica ufficiale di vendita (Fimi/Gfk), e arriva dopo il singolo Sale, fatto in collaborazione con Shari, e dopo Dove e Quando, la canzone che ha accompagnato la nostra estate 2019.

Analisi del video di Magnifico Difetto

Il video ufficiale di Magnifico Difetto può sembrare, sin dalle prime immagini, un estratto da un film cinematografico, per la bellezza delle sue immagini e dei luoghi che prende come palcoscenico.

Benji e Fede hanno infatti girato il video di Magnifico Difetto sulle Dolomiti, sulle piste della località sciistica Obereggen, vicino a Bolzano, con alcune scene all’interno del rifugio Oberholz che regalano un vero e proprio angolo di paradiso ricavato in una nicchia della montagna.

Un video che vince soprattutto per i magnifici paesaggi, e per un’atmosfera immediatamente sognante, dove Benji e Fede si muovono e cantano, come in una visione.

Significato del testo di Magnifico Difetto

Il testo della canzone parla ovviamente d’amore, di una storia alla quale non mancano alti e bassi, ma che proprio dai momenti meno fortunati trae la sua forza. Ogni difetto, ogni cosa che non va per il verso giusto, diventa comunque qualcosa di magnifico, come dice il titolo, che rende unica e irripetibile una storia d’amore.

Benji e Fede tornano quindi a raccontarci l’amore, e questa volta lo fanno con un testo e soprattutto con un video sognante e fuori dal tempo. E tu cosa ne pensi?

Qui sotto, ecco il testo integrale della canzone Magninfico Difetto di Benji e Fede. Facci sapere cosa ne pensi nei commenti alla fine dell’articolo.

Testo di Magnifico Difetto

Sarà l’atmosfera

il caldo o la sera

la voglia di dirsi parole scontate

sarà un’altra scusa

a fermare il tempo

a darci ancora un momento

sarà colpa mia

o forse anche tua

prometterci niente, mantenendo tutto

e non chiedere scusa

l’amore è sempre una prova

Oh panico, panico, panico quando mi guardi

salto, mi giro e ripasso senza fermarti

oh-oh-oh panico, panico, panico quando riparti

e non so cosa fare se non ci sei

e non so cosa fare se non ci sei.

Perché noi siamo

un magnifico difetto

che con te è stupendo

e non voglio

dare un senso a tutto questo

ma con te è diverso

e cancelliamo le paure

per poi poterci addormentare

perché noi siamo

un magnifico difetto.

Saremo abitudine

a volte anche un vizio

sarò sempre pronto a fidarmi di te

sarà che non voglio

lasciarti mai sola

o dedicarti la noia

sarà colpa mia

o forse anche tua

parlarci di tutto senza dire mai niente

io che ti chiedo scusa

poi… poi ti bacio a memoria.

Panico, panico, panico vorrei baciarti

salto, mi giro e ripasso senza fermarti

oh-oh-oh panico, panico, panico quando riparti.

Perché noi siamo

un magnifico difetto

che con te è stupendo

e non voglio

dare un senso a tutto questo

ma con te è diverso

e cancelliamo le paure

per poi poterci addormentare.

Panico, panico, panico quando mi guardi

e panico, panico, panico quando riparti.

E cancelliamo le paure.

Perché noi siamo

un magnifico difetto

che con te è stupendo

e non voglio

dare un senso a tutto questo

ma con te è diverso

e cancelliamo le paure

per poi poterci addormentare

perché noi siamo

un magnifico difetto

che con te è stupendo.