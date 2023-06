“Dimmi dove e quando, da stasera non arrivo in ritardo e non ho più nessuna scusa stupida”..Alzi la mano chi, almeno una volta, durante l’estate del 2019 non ha cantato questo ritornello che, ancora oggi, ha il potere di rimanerci in testa e tenerci compagnia nella stagione più calda.

A cantare Dimmi dove e quando erano Benji e Fede, il duo formato da Benjamin Mascolo e da Federico Rossi e che hanno creato il duo nel 2010 a Modena facendosi strada nel mondo della musica pop italiana ed arrivando ad ottenere importanti successi. Voci di singoli come New York, Tutto per una ragione, Buona Fortuna, Moscow Mule, Sale fino a Magnifico Difetto per citarne alcuni. Nel febbraio 2020, come un fulmine a ciel sereno, è arrivata la loro decisione di dirsi addio. Non è certo la prima volta che succede, la storia della musica italiana e non solo è piena di questi casi, tra gli ultimi l’addio di Tommaso Paradiso ai The Giornalisti. La decisione di proseguire per la propria strada per provare nuove esperienze e non c’è nulla di male, soprattutto perché si diceva che la decisione era arrivata di comune accordo tra Benji e Fede e che tra i due non c’era stato nessun problema o nessun litigio. Ed in effetti le loro carriere da solisti sono state un successo con Federico Rossi che ha appena pubblicato il suo ultimo singolo dal titolo Maledetto Mare e con Benjamin Mascolo che era arrivato al successo in America anche se, al momento, sta vivendo un periodo complicato. Tuttavia ora, a distanza di tre anni, vengono a galla le prime verità ed a dire la sua è Federico che, durante un’intervista con il magazine Cosmopolitan, ha rivelato come sono andate realmente le cose. Queste le sue parole:

“La decisione non è stata mia, ora posso dirlo. Ero in studio ed un giorno arriva Benji che mi dice che non riesce più a stare dietro a questo rapporto”.

Benji e Fede

Federico Rossi non ha rimorsi o rimpianti visto che la decisione non è nata da lui ed anzi non nega di esserci rimasto male perché non se ne era mai parlato di questa possibilità, ma è solito convertire quello che può essere un macigno in una valvola di sfogo che possa trasformarsi in qualcosa di sublime ed infatti:

“Ho accettato la sua decisione ed ho pensato che forse potevo dare sfogo a quello che sono io davvero. A dare il via ad un’altra concezione della mia vita personale”.

Quindi, non avendo alternative, ha cercato di vedere la parte positiva ed è sincero quando rivela che questa cosa non l’ha mai fatto soffrire:

“Se è arrivato a dirmelo vuol dire che c’era un punto di rottura che non avrebbe permesso che le cose rimanessero come erano state fino a quelm omento. Ho preso atto e sono andato per la mia strada”.

Nessuno dei due rinnega il passato ed anzi sono i primi ad essere l’uno fan dell’altro anche se c’è un episodio che forse Federico Rossi non ha apprezzato, ovvero la decisione di Benji di riportare in auge il singolo Dove e Quando con i Finley:

“Io ho deciso di non commentare l’accaduto né nulla, perché io vado per la mia strada, lui per la sua, ognuno fa le sue scelte nella vita”.

Federico ha dimostrato di avere una grande maturità, ma ha voluto al tempo stesso togliersi qualche sassolino dalla scarpa e dirci la sua verità.

E tu cosa ne pensi di questa novità sulla rottura di Benji & Fede? Continui a seguirli nelle loro carriere da solisti? Ti aspettiamo nei commenti!