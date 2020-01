Dopo l’uscita dell’album “Happiness Begins” che ha sancito il loro ritorno sulla scena musicale, i tre fratelli Jonas avevano dichiarato che, nonostante il tour che li ha visti impegnati lo scorso anno e li vedrà nuovamente occupati nei prossimi mesi, non avremmo dovuto aspettare molto per ascoltare nuovo materiale.

Dopo aver rilasciato il brano natalizio “Like It’s Christmas”, la band torna con un nuovo singolo: “What A Man Gotta Do”.

Il brano pop fa riferimento alla volontà di essere “incatenato” per sempre a una lei e alle domande poste per cercare di fare in modo che questo succeda.

“Non sto provando a essere il tuo amante part-time

Tienimi da conto per il full time, sono tuo

Quindi, cosa deve fare un uomo?

Per essere completamente imprigionato da te

Cosa deve dire un uomo?

Cosa deve pregare?

Per essere la tua ultima buonanotte e il primo buongiorno” Estratto dal testo di What A Man Gotta Do dei Jonas Brothers

Il riferimento al matrimonio è sottile ma presente, tutti e tre sono infatti felicemente sposati e hanno dichiarato in passato come le loro relazioni attuali siano inevitabilmente una delle ispirazioni maggiori nel fare musica oggi.

Proprio per questo motivo, come nel caso di “Sucker” –il singolo che ha decretato il ritorno della band– anche per il video di “What a Man Gotta Do” sono presenti le tre compagne. Ma non solo.

Le tre coppie infatti ricreano tre iconici film all’interno del video, per poi dare vita a un balletto finale che ha già contagiato il web.

Nick Jonas e Priyanka Chopra hanno dato vita a una scena del celebre film degli anni ’80 “Risky Business” e in particolare all’iconica scivolata resa famosa da Tom Cruise.

Joe Jonas e Sophie Turner hanno sono invece Danny Zuko e Sandy, in “Grease“, ma la giovane ha rappresentato contemporaneamente anche Charlene DiGregorio.

Infine, Kevin Jonas e la moglie Danielle Jonas sono protagonisti della scena di “Say Anything”, ma questa volta al posto della famosa radio il cantante si ritroverà a diffondere la musica tramite una tecnologia più moderna.

La band intanto si prepara a tornare sul palco dei Grammy Awards, che si terranno questa domenica, dove si esibiranno nel corso della serata. I tre sono nominati nella categoria “Miglior Performance Live”.

Manca sempre meno inoltre al loro ritorno in Italia, il 14 Febbraio saranno infatti al Mediolanum Forum di Assago.

Nel frattempo possiamo goderci il nuovo singolo “What A Man Gotta Do”, fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di What A Man Gotta Do dei Jonas Brothers

[Verso 1]

Il mio cuore si è tagliato uno, due volte

Non c’è bisogno di sapere la ragione, sono tuo, sono tuo

So che l’altro perde una battaglia solo per vederti sorridere

Perchè non hai imperfezioni, non hai imperfezioni



[Pre-Ritornello]

Non sto provando a essere il tuo amante part-time

Tienimi da conto per il full-time, sono tuo, tutto tuo



[Ritornello]

Quindi, cosa deve fare un uomo?

Cosa deve fare un uomo?

Per essere totalmente imprigionato da te

Cosa deve dire un uomo?

Cosa deve pregare?

Per essere il tuo ultimo buonanotte e il primo buongiorno

Quindi, cosa deve fare un uomo?

Cosa deve fare un uomo?

Per essere totalmente imprigionato da te

Cosa deve fare un uomo?

Cosa deve provare?

Per essere totalmente imprigionato da te

[Verso 2]

Tu non stai provando a sprecare il tuo tempo

Con persone stupide e banali approcci, sono sicuro, sono sicuro

Quindi ti dari un milione di dollari solo per farmi prendere dal colletto

E mi perderei, mi perderei

[Pre-Ritornello]

Non sto provando a essere il tuo amante part-time

Tienimi da conto per il full-time, sono tuo, tutto tuo, woo

[Ritornello]

Quindi, cosa deve fare un uomo?

Cosa deve fare un uomo?

Per essere totalmente imprigionato da te

Cosa deve dire un uomo?

Cosa deve pregare?

Per essere il tuo ultimo buonanotte e il primo buongiorno

Quindi, cosa deve fare un uomo?

Cosa deve fare un uomo?

Per essere totalmente imprigionato da te

Cosa deve fare un uomo?

Cosa deve provare?

Per essere totalmente imprigionato da te

[Bridge]

Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh

Ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh ooh

Dimmi cosa deve fare un uomo

[Ritornello]

Quindi, cosa deve fare un uomo?

Cosa deve fare un uomo?

Per essere totalmente imprigionato da te

Cosa deve dire un uomo?

Cosa deve pregare?

Per essere il tuo ultimo buonanotte e il primo buongiorno

Quindi, cosa deve fare un uomo?

Cosa deve fare un uomo?

Per essere totalmente imprigionato da te

Cosa deve fare un uomo?

Cosa deve provare?

Per essere totalmente imprigionato da te

Testo di What A Man Gotta Do dei Jonas Brothers

[Verse 1]

Cut my heart about one, two times

Don’t need to question the reason, I’m yours, I’m yours

I know the other lose a fight just to see you smile

‘Cause you got no flaws, no flaws

[Pre-Chorus]

I’m not tryin’ to be your part-time lover

Sign me up for the full-time, I’m yours, all yours

[Chorus]

So, what a man gotta do?

What a man gotta do?

To be totally locked up by you

What a man gotta say?

What a man gotta pray?

To be your last good night and your first good day

So, what a man gotta do?

What a man gotta do?

To be totally locked up by you

What a man gotta do?

What a man gotta prove?

To be totally locked up by you

[Verse 2]

You ain’t trying to be wasting time

On stupid people and cheap lines, I’m sure, I’m sure

So I’d give a million dollars just to go grab me by the collar

And I’m gonna be lost, be lost

[Pre-Chorus]

I’m not tryin’ to be your part-time lover

Sign me up for the full-time, I’m yours, I’m yours, woo!

[Chorus]

So, what a man gotta do?

What a man gotta do?

To be totally locked up by you

What a man gotta say?

What a man gotta pray?

To be your last good night and your first good day

So, what a man gotta do?

What a man gotta do?

To be totally locked up by you

What a man gotta do?

What a man gotta prove?

To be totally locked up by you

[Bridge]

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh-ooh

Tell me what a man gotta do

[Chorus]

So, what a man gotta do?

What a man gotta do?

To be totally locked up by you

What a man gotta say?

What a man gotta pray?

To be your last good night and your first good day

So, what a man gotta do?

What a man gotta do?

To be totally locked up by you

What a man gotta do?

What a man gotta prove?

To be totally locked up by you