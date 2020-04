Maluma ha trascorso un weekend frenetico. Il rubacuori colombiano ha rubato pure i riflettori durante il concerto One World: Together At Home con una bellissima interpretazione di “Carnaval“, la sua canzone uscita nel 2014 (il brano è entrato anche nella top 40 di iTunes). Successivamente ha anche annunciato il suo prossimo singolo.

Il titolo di questa nuova canzone è “ADMV” e uscirà il 24 aprile. Cosa significa ADMV? Sta per “Amor De Mi Vida“. In italiano non ve lo sto nemmeno a dire: “Amore della mia vita”, quindi statene certi, la prossima canzone del cantante 26enne sarà molto romantica.

Prima del periodo di quarantena, il 2020 stava dando parecchie soddisfazioni a Maluma. Ha trascorso gran parte del 2019 a costruire il suo profilo internazionale collaborando con superstar come Ricky Martin, J Balvin, Ty Dolla $ign e Madonna… ed era pronto a fare il passo successivo con qualche singolo cantato in solo. Poi il mondo si è fermato per il covid-19 ed ha dovuto rimandare i suoi piani. Comunque sta per pubblicare ADMV che è il secondo brano estratto dal quinto album (hai sentito anche “Qué Chimba“?), che è destinato ad essere una delle più proficue uscite discografico dell’anno. Vedi l’annuncio di Maluma qui di seguito e dici quanto sei contento di questa nuova uscita.