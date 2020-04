Global Citizen e l’Organizzazione Mondiale della Sanità in collaborazione con Lady Gaga hanno dato vita all’evento “One World: Together at Home”, un concerto virtuale in diretta streaming della durata di sei ore.

Artisti di fama mondiale si sono uniti per intrattenere il pubblico e allo stesso tempo ringraziare tutti coloro che stanno affrontando in prima linea l’emergenza Coronavirus. Nel corso delle settimane che hanno anticipato l’evento Lady Gaga ha collaborato con l’organizzazione Global Citizen e insieme si sono impegnati a raccogliere fondi da donare alle strutture ospedaliere, così come ai laboratori impegnati nella ricerca.

Al termine dell’evento musicale è stata annunciata la somma raccolta: ben 127.9 milioni di dollari.

Il concerto virtuale si è composto di ben 79 brani performati, che sono stati raccolti in un album attualmente disponibile su tutte le piattaforme digitali: da Spotify ad Apple Music.

Tra gli artisti che hanno partecipato troviamo numerose leggende della musica: dalla propria abitazione Paul McCartney ha deliziato il pubblico con una versione di “Lady Madonna”, Elton John ha suonato al pianoforte “I’m Still Standing” mentre Stevie Wonder ha regalato un mashup dei brani “Lean on Me” e “Love’s In Need of Love Today”.

I Rolling Stones si sono uniti virtualmente cantando e suonando -o fingendo di suonare come nel caso di Keith Richard e Charlie Watts che si è limitato a muovere le bacchette sui divani- “You Can’t Always Get What You Want”.

Billie Joe Armstrong e la versione acustica di “Wake Me Up When September Ends” ha particolarmente emozionato, accompagnata dalle immagini di alcune delle città più belle del mondo quasi completamente vuote.

E ancora: Taylor Swift ha suonato al pianoforte per la prima volta “Soon You’ll Get Better”, tratto dal suo ultimo album “Lover”, Billie Eilish accompagnata dal fratello Finneas ha regalato una cover del brano “Sunny” di Bobby Hebb, mentre Shawn Mendes e Camila Cabello si sono cimentati in un duetto su “What A Wonderful World”.

L’organizzatrice, Lady Gaga, si è prima esibita da sola al piano con il brano di Charlie Chaplin “Smile” per poi concludere l’evento in quella che è stata senza alcun dubbio una delle esibizioni più belle. La cantante insieme a Celine Dion, Andrea Bocelli, John Legend e al pianista Lang Lang ha dato vita al brano “The Prayer”.

La lunga lista di artisti ha compreso anche Lizzo, Niall Horan, Hozier, Ellie Goulding, Liam Payne, i The Killers, Zucchero, Rita Ora, Jessie J, Kesha e molti altri. I video delle singole esibizioni sono attualmente disponibili sul canale Youtube di Global Citizen, mentre al link sottostante potrete rivedere l’intero evento.