Jennifer Lawrence spiega perchè è “incredibilmente scortese” con i fans in pubblico

Imbattersi nella superstar di Hollywood Jennifer Lawrence per strada sarebbe un sogno per molte persone…

Tuttavia, l’attrice ha rivelato a Variety come parte della pubblicazione della serie “Actors on Actors” che in realtà è spesso “incredibilmente scortese” con i fan – ma per una buona ragione.

Con la reputazione di essere socievole e accomodante, non sarebbe affatto sorprendente se si avvicinassero di più i media, quindi apparire fredda è un meccanismo di difesa. “Una volta entrata in un luogo pubblico, divento incredibilmente scortese“, ha detto. “Mi trasformo in un enorme str****, questo è il mio unico modo per difendermi.”

Lawrence ha aggiunto che è ancora peggio quando è in giro con comici come Amy Schumer.

“[Le persone] presumono che siano i tuoi migliori amici“, ha detto. “Porto sempre il mio cane al parco, a Central Park, appena l’incontro nel parco, siamo fott**e.”

Adam Sandler, che è stato a sua volta intervistato, ha convenuto che i comici si trovano in maggiore difficoltà quando incontrano i fan. “Quando sono fuori a mangiare, la gente aggiunge un posto a tavola“, ha detto.

Anche se Lawrence è una stella del cinema vincitrice di un Oscar con franchise di successo come The Hunger Games e X-Men sul suo curriculum, non tutti sanno chi sia – come ha scoperto quando è scesa in strada e ha sfidato il pubblico a nominare cinque dei suoi film recenti.