In arrivo Miss Sherlock: Sherlock Holmes diventa una donna

Miss Sherlock

È successo in Doctor Who e pare succedere anche in Sherlock Holmes. Cosa direte voi? In pratica verrà ricreata la serie televisiva utilizzando però, una protagonista femminile.

Tra l’altro rappresenta un enorme svolta in questa serie crime. Da chi è partita l’iniziativa? Hulu Japan e HBO Asia hanno annunciato Miss Sherlock, in cui una donna interpreterà il detective principale.

La serie tv sarà suddivisa in otto parti e renderà omaggio ai classici romanzi di Sir Arthur Conan Doyle nell’odierna Tokyo con i protagonisti interpretati da donne giapponesi – Yuko Takeuchi nei panni di Sherlock e Shihori Kanjiya nei panni di Watson (o Dr. Wato Tachibana).

Il CEO di HBO Asia, Jonathan Spink, ha dichiarato a Deadline che il mondo online approva il successo degli spettacoli di questo tipo e che vorrebbero proporre il tutto anche in Asia.

Miss Sherlock debutterà nell’aprile 2018.