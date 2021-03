Da quando la serie tv Sherlock ha concluso la sua quarta stagione, nel 2017, i fan non hanno mai smesso di chiedersi se ce ne sarà o meno una quinta.

Il celebre show televisivo, targato BBC, ha infatti raccolto un grande successo, a partire dalla prima stagione del 2010, riadattando in chiave contemporanea le opere di Sir Arthur Conan Doyle e il suo amato Sherlock Holmes.

La serie tv, creata da Steven Moffat e Mark Gatiss ha ottenuto un grande successo anche grazie ai suoi due attori protagonisti, Benedict Cumberbatch e Martin Freeman, che hanno interpretato rispettivamente Sherlock Holmes e John Wattson.

Proprio dal grande Benedict Cumberbatch ci arrivano notizie circa una quinta stagione. L’attore pare non negare la possibilità per un ritorno di Sherlock, ma per il momento pare non ci sia niente all’orizzonte.

Una quinta stagione di Sherlock ci sarà oppure no?

Ecco quanto raccontato dall’attore in un’intervista per Collider:

Sono la persona meno adatta a cui chiedere, perché chiaramente non direi mai di no. Ma purtroppo non so niente, inoltre sono molto occupato in questo periodo e come me lo è anche Martin Freeman e tutte le persone più importanti della produzione.

Quindi, chi può saperlo? Magari si farà un giorno, se la sceneggiatura sarà buona, e uso questa parola perché magari sarà un film e non una serie TV. Chi può dirlo? Comunque per adesso non si fa niente. Benedict Cumberbatch

E’ il caso di dire, allora, che è inutile sperarci troppo, perché in tempi brevi non ci sarà una quinta stagione della serie tv Sherlock. Allo stesso tempo, non è neanche il caso di perdere le speranze, perché Sherlock non solo potrebbe tornare, ma potrebbe farlo con un bel film cinematografico!

Sarebbe davvero una grande notizia, non credi anche tu? Lascia un commento qui sotto per dire la tua su Sherlock.