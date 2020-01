Gennaio è agli sgoccioli, ed è quindi il momento di fare una lista dei film in uscita di febbraio 2020, tutti i titoli da non perdere con trama e cast, per programmare qualche piacevole serata al cinema.

Anche questo mese le proposte saranno tante e varie, in modo da accontentare tutti i tipi di spettatore, e gli amanti di qualsiasi genere. Scegli il tuo film preferito e facci sapere nei commenti quale andrai a vedere questo febbraio!

Film in uscita al cinema il 6 febbraio 2020

IL LADRO DI GIORNI

Il primo film da non perdere a febbraio 2020 è di sicuro Il Ladro di Giorni, la storia di un uomo che dopo 7 anni di carcere esce e cerca suo figlio, Salvo, ragazzino di 11 anni che con la sua compagnia lo farà arrivare alla redenzione e a riscoprire tutto quello che la vita gli aveva amaramente tolto.

Il film, diretto da Guido Lombardi ha come protagonista un maturo Riccardo Scamarcio insieme a Massimo Popolizio, Augusto Zazzaro, Giorgio Careccia e Vanessa Scalera. Da non perdere!

BIRDS OF PREY E LA FANTASMAGORICA RINASCITA DI HARLEY QUINN

Imperdibile il sequel di Suicide Squad che segue le avventure di Harley Quinn. Dopo essersi separata da Joker, Harley Quinn sarà impegnata a salvare la giovane Cassandra Cain che è nei guai per essersi impossessata di un grande diamante di proprietà dello spietato Black Mask. Il ritorno di un personaggio molto amato in un film tutto suo!

Con la regia di Un film di Cathy Yan, nel film ritroviamo la bellissima Margot Robbie nei panni della protagonista. Accanto a lei il resto del cast è composto da Mary Elizabeth Winstead, Jurnee Smollett-Bell, Rosie Perez, Chris Messina.

Film in uscita al cinema il 13 febbraio

SONIC – IL FILM

Dopo le numerose polemiche di tutti i fan insorti per la prima versione filmica di Sonic, ecco che finalmente arriva al cinema il film sul porcospino più veloce della SEGA. Un film per famiglie, a metà tra l’animazione e il live-action, un’avventura che appassionerà tutti gli amanti del videogioco grazie alla semplicità e all’ironia.

Il film, diretto da Jeff Fowler vede tra i suoi protagonisti il grande Jim Carrey insieme a James Marsden, Neal McDonough, Ben Schwartz, Adam Pally.

GLI ANNI PIU’ BELLI

Spazio alle emozioni made in Gabriele Muccino con il film Gli Anni Più Belli, una storia di amicizia e di amore tra quattro amici nell’arco dei loro 40 anni. I protagonisti sono Giulio, Gemma, Paolo e Riccardo e la storia si dipana dalla loro infanzia fino all’età adulta. Insieme alle loro storie, vedremo anche la storia dell’Italia e degli italiani, di come un paese è cambiato di generazione in generazione.

Un film da non perdere, con un super cast d’eccezione con protagonisti Pierfrancesco Favino, Micaela Ramazzotti, Kim Rossi Stuart e Claudio Santamaria.

Film in uscita al cinema il 20 febbraio

MEMORIE DI UN ASSASSINO – MEMORIES OF MURDER

Un film di Bong Joon-ho del 2003 che arriva in Italia solo dopo il successo riscosso dall’ultimo Parasite. Il film è un poliziesco ambientato nel 1986, quando in un piccolo villaggio viene trovato il cadavere di una donna brutalmente assassinata. Ben presto però si scoprirà che si tratta di un serial killer che fa sprofondare tutta la regione nel terrore.

Il cast del film è formato da: Song Kang-ho, Sang-kyung Kim, Roe-ha Kim, Song Jae-ho e Hie-bong Byeon.

CATS

Uno dei film più attesi dell’anno: tratto dal musical in due atti del 1981 composto da Andrew Lloyd Webber, arriva finalmente Cats. La trama parla dei gatti della tribù Jellicle che come ogni anno si riuniscono per un’importante festa che darà il via ad un’incredibile avventura.

Il film è diretto da Tom Hooper e nel cast vede la presenza di attori come Idris Elba, Taylor Swift, Ian McKellen, Judi Dench e James Corden.

IL RICHIAMO DELLA FORESTA

Una nuova versione filmica di uno dei più bei classici della letteratura di Jack London. Il protagonista è Buck, un cane da slitta ce lotta per la sopravvivenza una volta trapiantato dall’assolata California alla gelida e selvaggia Alaska. Una storia che non può smettere di emozionare.

Nel cast troviamo il grande Harrison Ford e accanto a lui Dan Stevens, Colin Woodell, Omar Sy, Terry Notary. La regia è invece di Chris Sanders.

ERA MIO FIGLIO

Un grande film di guerra che racconta la storia vera William Pitsenbarger, un uomo, un medico dell’aviazione, che riuscì a salvare più di 60 marines durante la Guerra del Vietnam e al quale non fu mai riconosciuto il grande gesto da eroe. Una storia vera e commovente, che racconta la Guerra del Vietnam da un punto di vista molto particolare.

Il film è stato diretto dal regista Todd Robinson e vede la presenza, nel cast, di attori del calibro di Samuel L. Jackson, Bradley Whitford, Sebastian Stan, William Hurt e Christopher Plummer.

BAD BOYS FOR LIFE

Dopo 15 anni dalla loro precedente avventura, Will Smith e Martin Lawrence tornano a vestire i panni degli agenti della narcotici. Un film pieno di azione che vedrà i due eroi scatenarsi contro un antagonista davvero sorprendente, presentato come “un’idra dalle molte teste”.

Il film, diretto dai registi Adil El Arbi e Bilall Fallah, vedrà accanto ai già citati Martin Lawrence e Will Smith anche Derrick Gilbert, Vanessa Hudgens e Alexander Ludwig.

Film in uscita al cinema il 27 febbraio 2020

THE GRUDGE

Il remake del famoso horror che si promette di collegare la versione giapponese con quella degli Stati Uniti d’America. Il protagonista è come sempre un terribile fantasma assetato di vendetta che infesta una casa maledetta e mette in pericolo la vita di tutte le persone che la abitano.

Il film è diretto da Nicolas Pesce. Il cast è composto da Andrea Riseborough, Demiàn Bichir, Lorrie Papadopoulos, William Sadler e John Cho.

LA PARTITA

Un Francesco Pannofino da non perdere nel film drammatico La Partita, la storia di una finale di calcio della periferia romana, che non mette in gioco solo la vittoria, ma che decide il destino e le sorti di molte persone coinvolte, tra le quali l’allenatore della squadra Claudio Bulla.

Il film è diretto da Francesco Carnesecchi e vede la partecipazione, accanto al già citato Pannofino, di attori come Alberto Di Stasio, Giorgio Colangeli, Stefano Ambrogi e Lidia Vitale.

LUPIN III – THE FIRST

Il mito di Lupin arriva per la prima volta in computer grafica al cinema con una storia senza precedenti. Questa volta Lupin sarà infatti impegnato in una rapina importantissima, quella che gli consentirà di appropriarsi del Diario di Bresson, l’unica cosa che suo nonno non riuscì mai a trafugare. Un’avventura dove non mancheranno gli storici amici e soci del ladro più amato del mondo.

Un film di Takashi Yamazaki con Tatsuya Fujiwara, Suzu Hirose, Kiyoshi Kobayashi, Kanichi Kurita, Daisuke Namikawa. Da non perdere!

SI VIVE UNA VOLTA SOLA

Il ritorno al cinema di Carlo Verdone in veste di regista e attore per il film Si Vive Una Volta Sola. La trama racconta di un prestigioso medico, il Professor Umberto Gastaldi, guida di un’equipe medica fantastica, che conta anche la presenza di un esperto anestesista e da un’abile strumentista. I tre sono così conosciuti e rinomati per il loro lavoro, che anche il papa si affida a occhi chiusi alle loro cure, eppure i tre risultano essere assolutamente impacciati e incasinati nelle loro vite private.

Una storia che fa sorridere e riflettere e che diverte senza diventare puramente comica. Accanto a Carlo Verdone troveremo nel cast anche Rocco Papaleo, Anna Foglietta, Max Tortora e Mariana Falace.