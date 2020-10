Udite udite, fan di X-Files, potrebbe essere in arrivo uno spin-off della storica serie tv che tanto ha appassionato fan di tutto il mondo. A far trapelare l’informazione è stato uno degli autori della serie, Chris Carter, che ha parlato di un probabile spin-off legato ad X-Files dal titolo molto interessante: X-Files Albuquerque.

Nonostante nessuno abbia ancora confermato ufficialmente questa fantastica notizia, sono già trapelati alcuni dettagli molto interessanti, alcuni dei quali vi lasceranno letteralmente a bocca aperta. Inoltre la Fox potrebbe già essere al lavoro sulla serie ma, neanche questa notizia è stata confermata ufficialmente.

Cosa sappiamo dello spin-off di X-Files?

Purtroppo si sa ancora molto poco, a parte il possibile titolo che vi abbiamo anticipato X-Files Albuquerque.

Della trama piena di mistero e caratteristiche a tratti horror della serie originale, però, pare possiamo tranquillamente scordarci, visto che lo spin-off verrà concepito in chiave di comedy.

Difficile immaginare come si possa trasformare X-Files in una commedia, ma a quanto lascia trapelare Carter negli episodi si parlerà di un gruppo di agenti disadattati ai quali vengono affidati i casi più strani e ridicoli, quelli che, in poche parole, sono troppo stupidi per essere assegnati agli storici agenti Mulder e Scully.

Tra le varie voci che girano su questo progetto, alcune parlano di una serie animata, altri invece di una serie con attori fisici. Chi avrà ragione?

Infine, per quanto riguarda il cast, non ci sarà la partecipazione degli storici David Duchovny e Gillan Anderson, ma ci saranno nuovi attori per nuovi personaggi.

Le aspettative sono tante e davvero molto alte per un prodotto come X-Files che, nonostante siano passati decenni, resta saldo nel cuore dei propri fan. Speriamo solo che questo probabile spin-off non risulti essere una cocente delusione.

