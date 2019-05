Attenzione! Il seguente articolo contiene spoiler riguardo l’ultimo episodio di Game of Thrones. Continua a leggere a tuo rischio e pericolo!

Se siete arrivati fino a qui, significa che avete visto l’ultimo episodio de Il Trono di Spade e che – come me – probabilmente non siete ancora riusciti a farvi una ragione che sia finito (così).

In questo finale di stagione ne sono successe davvero di tutti i colori, ma tra i vari personaggi, c’è n’è uno in particolare che ha fatto molto parlare di sé: Daenerys Targaryen, interpretata dalla bellissima e talentuosa Emilia Clarke.

In una recente intervista con The New Yorker, la bella attrice londinese ha parlato dello sviluppo del suo personaggio nell’ultima stagione e ha ammesso di continuare ad amarla nonostante quello che ha fatto.

Cosa pensa Emilia Clarke delle scelte di Daenerys nell’ultima stagione?

Facendo un paragone con il protagonista della storia “Lawrence of Arabia“, Clarke ha ammesso: “Si vede il potere trasformare quest’uomo in un pazzo. Non riesce più a vedere oltre il suo desiderio di fama, potere e controllo. E questo e proprio ciò che Daenerys vive. Eppure, tengo ancora così tanto a lei. E’ stata una parte di me per così tanto tempo che, nel leggere il copione, ho fatto quello che qualsiasi attore fa quando gli viene chiesto. Deve essere il linea con il suo personaggio. Se non sei d’accordo con il tuo personaggio, tanto vale non accettare nemmeno il lavoro”.

Entrando più nel dettaglio del lavoro degli showrunner, Emilia Clarke ha aggiunto: “Mi sono seduta e ho combattuto con me stessa per cercare di capire come potevo rendere bene ciò che loro avevano scritto. Perchè quella è lei. E loro sono gli scrittori. Sono stati loro a creare questa donna, e io devo cercare di interpretarla come meglio posso”.

“Ho sempre voluto rendere il mio personaggio più caldo, perchè ho vissuto i suoi aspetti più femminili. E non c’è niente di dispregiativo in questo. Ma Daenerys era una bambina. E’ stata venduta. Ha vissuto una vita che era stata scritta per lei. Ha vissuto la maggior parte della sua vita in fuga. Ha perso tutte le persone che per lei significavano qualcosa. E’ stata cresciuta da un fratello che le ha sempre detto che la sua famiglia le era stata strappata via, e che non si sarebbe mai più potuta sedere sul Trono di Spade. Quello è sempre stato la sua missione e ogni volta, per portarla a termine, sacrificava tutto. Ha sacrificato il poter essere una madre. Ha sacrificato l’amore. Ha sacrificato la felicità. Ha sacrificato la possibilità di avere una vita semplice. Gli amici. Ha sacrificato tutto per essere la regina che credeva fosse destinata a diventare”.

Emilia ha continuato spiegando che è stata la delusione di non aver più l’appoggio di Jon Snow (Kit Harington) a portare il personaggio di Daenerys a prendere una svolta: “E’ proprio la delusione la goccia che fa traboccare il vaso e che l’ha spezzata a livello umano, perchè, mio Dio, tutto quello che lei ha mai conosciuto nella vita è dolore, sacrificio e abuso. Ha vissuto il tradimento e l’allontanamento di molte persone, ed è rimasta sola. La somma di tutto questo è ciò che ci porta al momento in cui lei è sul dorso del drago (nella 8×05) e prende quella decisione”.

L’attrice che ha interpretato per così tanto tempo la “madre dei draghi” ha inoltre affermato di sapere già che il finale non avrebbe mai soddisfatto tutti.

“Se si cerca di accontentare tutti, significa che è un finale tiepido. Il finale che abbiamo avuto è l’unico modo in cui riesco a immaginare potesse finire“.

Nella sua ultima scena, Emilia Clarke ammette di aver voluto dare a Daenerys una sfumatura più dolce, una sorta di luce, in contrasto alla pazzia che aveva dovuto dimostrare nell’episodio precedente.

“Non volevo che trapelasse il fatto che fosse matta. Non mi piace quella parola. E non mi piace quando i fan la chiamano ‘la regina folle’.

Nell’ultima scena, volevo mostrarla come l’abbiamo conosciuta all’inizio: giovane, ingenua, aperta, proprio come una bambina, piena di amore e speranza. Volevo tanto che fosse quello l’ultimo ricordo di lei”.

Daenerys e la sua confidente Missandei in una scena di Game Of Thrones

Durante l’intervista, l’attrice inglese ha parlato anche dell’arrivo dell’atteso prequel di Game of Thrones, lasciandosi scappare che la storia sarà ispirata ai personaggi de Il Trono di Spade, e ambientata in un mondo e in un tempo similari.

Quando le è stato chiesto se sapeva che fosse esistente una petizione per riscrivere l’ultima stagione, Emilia Clarke ha risposto di no.

Ha aggiunto però che se davvero ci fosse la possibilità di un rifacimento, vorrebbe che Daenerys avesse più scene con Missandei (Nathalie Emmanuel) e Cersei (Lena Headey).

Cosa pensi delle parole di Emilia Clarke? Credi sia troppo buona con il personaggio che ha interpretato?

Io sono fermamente convinta che non può esserci persona più adatta per esprimere quello che Daenerys ha veramente vissuto nell’ultima stagione!