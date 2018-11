Gwen Stefani e Blake Shelton ci fanno vivere l’atmosfera natalizia

Natale è alle porte, e Gwen Stefani ci dà un assaggio dell’atmosfera festiva in compagnia di Blake Shelton con il nuovo brano You Make It Feel Christmas. Cantante country e fidanzato della reginetta pop statunitense, Shelton l’accompagna in questo viaggio natalizio tra preparativi e recite musicali.

Gwen ha rilasciato una nuova edizione del suo album del 2017 con cinque nuove bonus track, tra cui You Make It Feel Christmas.Tra i nuovi brani della versione deluxe ci sono anche Santa Baby, Christmas Eve, Cheer For The Elves, Secret Santa e Winter Wonderland.

Nel video vediamo una simpatica rivisitazione della tradizione natalizia, tra la scelta dell’albero, gli addobbi e le decorazioni in casa, le abitudini che portano inevitabilmente a piccole discussioni, Babbo Natale e non poteva mancare il pupazzo di neve. Successivamente la coppia canta su un palco allestito a festa, con piccoli musicisti e ballerini travestiti da Babbo Natale. Un’atmosfera molto jazz.

Ecco il video qui di seguito:

Video di You Make It Feel Christmas di Gwen Stefani e Blake Shelton

Gwen Stefani di recente ha chiuso un periodo di due mesi a Las Vegas, e i prossimi spettacoli sono già stati programmati per i mesi di dicembre, febbraio e marzo, e il mese di dicembre è il momento ideale per ascoltare i brani natalizi della cantautrice. Una carrellata di classici, romantici e divertenti brani di Natale.

La bella coppia ringrazia la tempesta che ha portato la neve in città, e tra le luci che rendono luminoso il loro Natale, e il pan di zenzero, ci regalano un divertente intro alle vacanze natalizie.