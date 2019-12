Con l’inzio del nuovo anno, sono tanti i film che ci aspettano al cinema, ecco infatti tutte le uscite da non perdere e i film più interessanti da vedere nel mese di gennaio 2020.

Ce ne sono per tutti i gusti e per tutti i generi, a partire dalle commedie di Checco Zalone e Aldo, Giovanni e Giacomo, passando per un nuovo horror nostrano, il drammatico e l’animazione con il nuovo film della serie di Doraemon. Ampia scelta per tutti. Quindi, iniziamo l’anno con una bella lista di film al cinema da non perdere per nessun motivo!

Film in uscita il giorno 1 gennaio

TOLO TOLO

Il nuovo anno al cinema ha inizio con una commedia di e con Checco Zalone dal titolo Tolo Tolo. La storia racconta di un uomo italiano, non compreso dalla sua patria, trova la sua dimensione in Africa. Qui però una guerra lo costringe a far ritorno nel suo Paese, ma potrà farlo soltanto percorrendo le tortuose vie dei migranti. Un film attuale che, grazie all’ironia di Checco Zalone, non mancherà di farci sorridere.

Accanto a Zalone, il cast vedrà la presenza di attori come Souleymane Silla, Manda Touré, Nassor Said Berya e Alexis Michalik. Per un capodanno all’insegna della commedia!

Film in uscita il 9 gennaio 2020

PICCOLE DONNE

Titolo molto atteso di gennaio è di sicuro Piccole Donne, il film tratto dall’omonimo romanzo di Louisa May Alcott e che racconta la storia delle quattro sorelle più famose della letteratura per ragazzi. La storia ha però di originale il fatto che, a parte raccontare la trama del romanzo, la incrocia con la biografia della sua autrice, facendone così un ritratto profondo e senza uguali. Un film che non può mancare a tutti coloro che hanno amato la storia del romanzo!

Il film è diretto da Greta Gerwig. Nel cast troviamo i nomi di Saoirse Ronan, Emma Watson, Florence Pugh, Eliza Scanlen, e Timothée Chalamet. Da non perdere assolutamente!

LA RAGAZZA D’AUTUNNO

Kantemir Balagov torna dietro la macchina da presa per presentarci un film molto interessante. Ragazza d’autunno, ambientato nel 1945, racconta di due donne che tentano di ricostruire la propria vita dopo la tragedia della Seconda Guerra Mondiale. Una storia che risulterà essere molto intima, ma che ha come cornice proprio le brutture di una guerra sanguinolenta che colpisce soprattutto i più deboli.

Nel cast troviamo i nomi di Viktoria Miroshnichenko, Vasilisa Perelygina, Andrey Bykov, Igor Shirokov.

Film al cinema dal 16 gennaio

JO JO RABBIT

Un film dallo spunto realmente folle, che saprà sorprendere e stupire, si tratta di Jo Jo Rabbit del regista Taika Waititi. Il film racconta la storia di Jojo, ragazzino di 10 anni che ha come amico immaginario niente po’ po’ di meno che… Hitler! La mamma di Jojo nasconde in casa una giovanissima ebrea, la guerra casalinga è così servita. Con ironia ma profonda arguzia, il film spnge a riflessioni profonde e ben ponderate.

Il giovane protagonista è interpretato dall’attore Roman Griffin Davis; accanto a lui troveremo Thomasin McKenzie, lo stesso regista Taika Waititi, Rebel Wilson, e Sam Rockwel. Uno dei film più attesi del nuovo anno!

Film in uscita il 23 gennaio 2020

1917

La Prima Guerra Mondiale raccontata dal regista Sam Mendes. La storia raccontata in 1917, ha come protagonisti due soldati, Schofield e Blake, che al culmine della Prima Guerra Mondiale ricevono l’ordine di portare a termine una missione molto difficile, meglio dire impossibile. Dovranno infatti attraversare il territorio nemico e consegnare un messaggio importantissimo, che servirà a cambiare le sorti della guerra e salvare molte persone.

Il film, diretto da Sam Mendes, ha nel cast gli attori George MacKay, Dean-Charles Chapman, Mark Strong, Andrew Scott e Richard Madden.

IN THE TRAP

Un horror made in Italy che sembra davvero interessante e inquietante. Si tratta di In the Trap, un film diretto da Alessio Liguori che parla di Philip un uomo schivo che per mestiere fa il correttore di bozze. Philip è torturato da una forza malefica che da due anni lo costringe a restare chiuso in casa, senza mettere mai un piede fuori dalla porta. Uno spunto interessante che promette risvolti inquietanti e spaventosi. Assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati del genere.

Come anticipato, il film è diretto dal regista Alessio Liguori, e nel cast troviamo i nomi di Jamie Paul, David Bailie, Sonya Cullingford, Paola Bontempi e Miriam Galanti.

DORAEMON – NOBITA ALLA SCOPERTA DELLA LUNA

Un film dedicato ai più piccoli ma non solo! Si tratta del 39esimo film tratto dalla serie di Doraemon e ci racconta una nuova avventura. Nobita ha osservato un particolare avvenimento che coinvolge la luna, ne parla in classe, ma nessuno vuole dargli retta o capire cosa ci sia dietro, così da solo diecide di indagare, fino a scoprire che c’è vita sulla luna, e che il nostro satellite nasconde molti altri segreti. Fino a quando, un giorno, un nuovo studente arrivato nella sua scuola, cambierà tutto per sempre!

Il film animato, diretto da Jeong-beom Lee e Shinnosuke Yakuwa è imperdibile per tutti i fan della serie Doraemon e per passare una serata all’insegna della spensieratezza.

Film in uscita il 30 gennaio

ODIO L’ESTATE

Il ritorno al cinema del trio comico più amato d’Italia, Aldo, Giovanni e Giacomo; un ritorno in grande stile, il loro, e della loro comicità travolgente. Il film parla di tre uomini con rispettive famiglie, che prenotano la stessa vacanza. I tre non si conoscono, e non potrebbero essere più diversi tra loro. Uno è il precisino, l’altro un medico di successo, l’altro ancora un ipocondriaco nullafacente. Le loro storie, e quelle delle rispettive famiglie, si incroceranno e si scontreranno. Una storia semplice che però diverte molto.

Il film è diretto dal regista Massimo Venier; accanto ai già citati Aldo Baglio, Giovanni Storti e Giacomo Poretti ci saranno anche le attrici Lucia Mascino e Carlotta Natoli. Siamo un po’ fuori stagione, ma perché no… una risata al cinema fa sempre bene!

DOLITTLE

Il dottor Dolittle torna sul grande schermo, e lo fa con una nuova grande avventura. La trama del film è ripresa come di consueto dalla famosa serie di libri per bambini scritta da Hugh Lofting. Anche questa volta il dott. Dolittle si troverà alle prese con gli animali che lui capisce e con i quali sa parlare.

Un film diretto da Stephen Gaghan. Nel cast troviamo i nomi di Robert Downey Jr., nei panni del protagonista, Tom Holland, John Cena, Marion Cotillard, Ralph Fiennes e molti altri.

IL DIRITTO DI OPPORSI

Il film Il Diritto di Opporsi è tratto dalla storia vera di Bryan Stevenson, un giovane afroamericano laureato in legge ad Harvard che si ritrova a dover fare i conti con un sistema giudiziario ostile. Bryan decide di battersi e di mettersi al fianco offrendo la sua difesa ai condannati a morte dell’Alabama, molti dei quali non hanno avuto un processo regolare e giusto. La maggior parte degli assistiti sono di colore come lui, e sottolineano quindi il grado di razzismo e intolleranza anche nel sistema giudiziario. Una storia forte e toccante, che non mancherà di commuovere gli spettatori.

Il film, diretto da Destin Daniel Cretton, ha nel cast gli attori Michael B. Jordan, Brie Larson, Jamie Foxx, O’Shea Jackson Jr. e Tim Blake Nelson. Una storia da non perdere, e da approfondire!