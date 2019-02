Salutiamo definitivamente la famiglia Crane, The Haunting of Bly Manor sarà il titolo della seconda stagione di Hill House

I fan di The Haunting of Hill House, paradossalmente, si preoccuperebbero per l’arrivo di una seconda stagione: una serie così perfetta non avrebbe dovuto avere un seguito per evitare di rovinare la prima stagione.

Ma possono stare tranquilli e anzi, festeggiare l’annuncio della seconda stagione perché non rivedrà sullo schermo le vicende della famiglia Crane, bensì una nuova storia con nuovi personaggi in un nuovo luogo; insomma, The Haunting of Hill House diventerà una serie antologica, proprio come Dirty John, American Horror Story e American Crime Story.

La seconda stagione si intitolerà The Haunting of Bly Manor, basata sul romanzo del 1997 Il giro di vite (The Turn of the Screw) di Henry James.

Il libro racconta di due orfanelli che vengono affidati a una giovane governante. Dopo un inizio sereno e tranquillo, la nuova matrigna si convince che due vecchi servitori defunti abbiano corrotto in qualche modo i bambini. Un libro pieno di misteri e pochissime risposte lasciando nel lettore inquietanti domande.

Il creatore della serie Mike Flanagan e Trevor Macy sono molto grati a Netflix per aver creduto nel loro progetto che ha fra l’altro ottenuto un notevole successo di pubblico.

The Wrap ha confermato la collaborazione pluriennale fra Flanagan, Macy e Netflix che prevede altre serie tv ma anche lungometraggi.

Cindy Holland, vice presidente per i contenuti originali Netflix dice:

Mike Flanagan e Trevor Macy sono dei maestri nel creare autentiche storie spaventose che lasciano il pubblico con il fiato sospeso e incapace di distogliere lo sguardo [dallo schermo]. Siamo entusiasti di continuare la nostra partnership con loro con la serie di The Haunting e per progetti futuri.

Il rinnovo della stagione è stato svelato tramite un tweet e sarà disponibile per il 2020, ma ancora nessuna news sul cast.