I Maroon 5 tornano con un nuovo singolo dal titolo Nobody’s Love, un’intensa e struggente ballad che segue il successo di Memories, pubblicata nel settembre 2019. Ancora una volta i Maroon 5 fanno centro, con una canzone molto bella che, siamo sicuri, sentiremo molto spesso in radio.

Il brano Nobody’s Love è un emozionante dedica a Jordan Feldstein, storico manager della band che è scomparso improvvisamente per via di un’embolia polmonare fulminante.

Il video ufficiale di Nobody’s Love dei Maroon 5

L’uscita del singolo Nobody’s Love è stato accompagnato anche dall’uscita del video ufficiale. Diretto da David Dobkin, il video è stato girato in modo molto semplice, utilizzando soltanto uno smartphone. David Dobkin ha già collaborato in passato con i Maroon 5 per i video di altri successi come Sugar, Girls Like You e Memories.

Nel video abbiamo come protagonista assoluto Adam Levine, che per l’occasione sfoggia un look totalmente nuovo e che, a dire il vero, non è niente male! Adam si mostra infatti con la barba lunga e completamente rasato, mentre, ripreso in primi piani e a mezza figura, è seduto ad un tavolo intento a fumare e a cantare.

Un video molto semplice, che però accompagna alla perfezione il mood della canzone, sentimentale e malinconica. Un video riflessivo, che vede Adam Levine da solo, assorto nei suoi pensieri, nei ricordi e nelle emozioni.

E tu cosa ne pensi della canzone e del video ufficiale di Nobody’s Love dei Maroon 5? Lascia un commento alla fine dell’articolo per dire la tua, dopo aver letto, qui di seguito, il testo integrale del singolo e la sua traduzione.

Il testo di Nobody’s Love dei Maroon 5

You could make a grown man cry

If you ever said “Goodbye”

Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)

You could make a grown man cry

If you ever left my side

Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)

You’re the only hand in my back pocket

If you ever left, I’d go pyschotic

Heaven, hear me cryin’, cryin’ (Ooh, ooh, ooh)

Baby, you’re the key to my heart, lock it

If you ever left, never unlock it

Lonely like an island, island (Ooh, ooh, ooh)

If my love ain’t your love

It’s never gonna be nobody’s love

I’m never gonna need nobody’s love but yours (But yours)

If my love ain’t your love

It’s never gonna be nobody’s love

Never gonna need nobody’s touch but yours (But yours)

You could make a grown man cry

If you ever said “Goodbye”

Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)

You could make a grown man cry

If you ever left my side

Never let you go, oh, I (Never let you go, oh, I)

You’re the only hand in my back pocket

If you ever left, I’d go pyschotic

Heaven hear me cryin’, cryin’ (Ooh, ooh, ooh)

Hit me like a drug and I can’t stop it

Fit me like a glove and I can’t knock it

I ain’t even lyin’, lyin’ (Ooh, ooh, ooh)

If my love ain’t your love

It’s never gonna be nobody’s love

I’m never gonna need nobody’s love but yours (Nobody’s, but yours)

If my love ain’t your love

It’s never gonna be nobody’s love

Never gonna need nobody’s touch but yours (But yours)

If my love ain’t your love, then it’s nobody’s

Only yours, only yours, not just anybody’s

And if you ever leave, then I’m never gon’ want

Nobody, nobody’s love

If my love ain’t your love, then it’s nobody’s

Only yours, only yours, not just anybody’s

And if you ever leave, then I’m never gon’ want

Nobody, nobody’s love

Nobody’s love

Oh, yeah

If my love ain’t your love

It’s never gonna be nobody’s love

I’m never gonna need nobody’s love but yours (No, no, but yours)

If my love ain’t your love

It’s never gonna be nobody’s love

Never gonna need nobody’s touch but yours (No, no, no, no)

If my love ain’t your love, then it’s nobody’s

Only yours, only yours, not just anybody’s

And if you ever leave, then I’m never gon’ want

Nobody, nobody’s love

If my love ain’t your love, then it’s nobody’s

Only yours, only yours, not just anybody’s

And if you ever leave, then I’m never gon’ want

Nobody, nobody’s love

Traduzione

Potresti far piangere un uomo adulto

Se mai dicessi “Arrivederci”

Non ti lascio andare via, oh, io (non ti lascio andare via, oh, io)

Potresti far piangere un uomo adulto

Se mai lasciassi il mio fianco

Non ti lascio andare via, oh, io (non ti lascio andare via, oh, io)

Sei l’unica mano nella mia tasca posteriore

Se te ne fossi andata via, sarei diventato matto

Paradiso, ascoltami piangere, piangere (Ooh, ooh, ooh)

Piccola, sei la chiave del mio cuore, chiudilo

Se mai te ne andassi, non aprirlo mai

Solitario come un’isola, isola (Ooh, ooh, ooh)

Se il mio amore non è il tuo amore

Non sarà mai l’amore di qualcuno

Non avrò mai bisogno dell’amore di nessuno tranne il tuo (tranne il tuo)

Se il mio amore non è il tuo amore

Non sarà mai l’amore di qualcuno

Non avrò mai bisogno delle carezze di nessuno tranne le tue (tranne le tue)

Potresti far piangere un uomo adulto

Se mai dicessi “Arrivederci”

Non ti lascio andare via, oh, io (non ti lascio mai andare via, oh, io)

Potresti far piangere un uomo adulto

Se mai lasciassi il mio fianco

Non ti lascio andare via, oh, io (non ti lascio mai andare via, oh, io)

Sei l’unica mano nella mia tasca posteriore

Se te ne fossi mai andata, sarei diventato matto

Paradiso, ascoltami piangere, piangere (Ooh, ooh, ooh)

Piccola, sei la chiave del mio cuore, chiudilo

Se mai te ne andassi, non aprirlo mai

Solitario come un’isola, isola (Ooh, ooh, ooh)

Se il mio amore non è il tuo amore

Non sarà mai l’amore di nessuno

Non avrò mai bisogno dell’amore di nessuno tranne il tuo (nessuno, tranne il tuo)

Se il mio amore non è il tuo amore

Non sarà mai l’amore di nessuno

Non avrò mai bisogno del tocco di nessuno tranne il tuo (tranne il tuo)

Se il mio amore non è il tuo amore, allora non è di nessun altro

Solo tuo, solo tuo, non quello di chiunque

E se mai te ne andassi, allora non vorrò mai

Nessuno, l’amore di nessuno

Se il mio amore non è il tuo amore, allora non è di nessuno

Solo tuo, solo tuo, non quello di chiunque

E se mai te ne andassi, allora non vorrò mai

Nessuno, l’amore di nessuno

L’amore di nessuno

O sì

Se il mio amore non è il tuo amore

Non sarà mai l’amore di nessuno

Non avrò mai bisogno dell’amore di nessuno tranne il tuo (No, no, tranne il tuo)

Se il mio amore non è il tuo amore

Non sarà mai l’amore di nessuno

Non avrò mai bisogno del tocco di nessuno tranne il tuo (No, no, no, no)

Se il mio amore non è il tuo amore, allora non è di nessuno

Solo tuo, solo tuo, non quello di chiunque

E se mai te ne andassi, allora non vorrò mai

Nessuno, l’amore di nessuno

Se il mio amore non è il tuo amore, allora non è di nessuno

Solo tuo, solo tuo, non quello di chiunque

E se mai te ne andassi, allora non vorrò mai

Nessuno, l’amore di nessuno