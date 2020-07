Taylor Swift pubblica a sorpresa il nuovo album “Folklore” e presenta il singolo “cardigan”

Che Taylor Swift sappia come sorprendere il pubblico non è una novità, ma nessuno si sarebbe aspettato una sorpresa simile. Con un semplice messaggio sui profili social la cantante ha annunciato che in meno di 24 ore avremmo potuto ascoltare il suo nuovo album “Folklore”, l’ottavo.

“Molte delle cose che avevo programmato quest’estate non sono accadute, ma c’è anche qualcosa che non avevo previsto che invece accadrà. A partire dalla mezzanotte potrete ascoltare il mio nuovo album, sorpresa!” ha scritto nel post con il quale ha diffuso la notizia, spiegando poi come è nato questo progetto. “Ho scritto e registrato l’intero disco durante l’isolamento, si tratta di canzoni che racconteranno tutti i miei capricci, i miei sogni, le mie paure, le mie riflessioni”.

Il messaggio si conclude con la spiegazione del perchè abbia deciso di pubblicarlo così su due piedi: “Prima di quest’anno probabilmente avrei continuato a ragionare su quale fosse il momento ‘più giusto’ per rilasciare la mia musica, ma tutto quello che stiamo vivendo non fa altro che ricordarmi come niente sia garantito. Il mio sesto senso mi dice che se fai qualcosa che ami, dovresti semplicemente condividerlo con il mondo”.

L’album “Folklore” si compone di 16 brani, con l’aggiunta di una traccia extra nella versione fisica.

Tracklist di Folklore

L’uscita del progetto discografico è stata accompagnata dalla pubblicazione del video ufficiale di “cardigan“, il primo singolo tratto da esso. Scritto e diretto dalla cantante -che continua così la sua esperienza da regista iniziata con il video di “The Man”- è stato girato in totale sicurezza, come ci ha tenuto a sottolineare. È lei l’unica protagonista, insieme a un pianoforte che sembra rappresentare una passaporta in grado di trasportarla in ambienti differenti. Il brano racconta di un amore passato vissuto in giovane età ma del quale i ricordi sembrano vividi nella mente nonostante il tempo trascorso.

Taylor Swift nel video di cardigan

Il singolo “cardigan” e il nuovo album di Taylor Swift “Folklore” sono attualmente disponibili su tutte le piattaforme digitali. Dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di cardigan di Taylor Swift

[Verso 1]

Una maglietta vintage, un telefono nuovo di zecca

Tacchi a spillo sui ciottoli

Quando sei giovane, loro presumono che tu non sappia nulla

Sorris con lustrini, rossetto nero

Idee sensuali

Quando sei giovane, loro presumono che tu non sappia nulla

[Ritornello]

Lo sapevo che tu

Mentre ballavi nei tuoi Levis

Ubriaco sotto il palo della luce, io

Lo sapevo che tu

La mano sotto il mio maglione

Tesoro, sarebbe meglio baciarlo

[Post-Ritornello]

E quando mi sentivo come se fossi un vecchio cardigan

Sotto il letto di qualcuno

Tu mi hai indossato e mi hai detto che ero la tua preferita

[Verso 2]

Un amico di tutti non è amico di nessuno

Insegui due ragazzi, perdi quella giusta

Quando sei giovane, loro presumono che tu non sappia nulla



[Ritornello]

Ma lo sapevo che tu

Mentre giocavi a nascondino, io

Mentre trascorrevi con me i weekend, io

Lo sapevo che tu

Il tuo battito sulla High Line

Una volta in vent’anni, io

[Post-Ritornello]

E quando mi sentivo come se fossi un vecchio cardigan

Sotto il letto di qualcuno

Tu mi hai indossato e mi hai detto che ero la tua preferita

[Bridge]

Baciarci in macchina e nei bar

Era tutto ciò di cui avevamo bisogno

Hai disegnato stelle attorno alle mie cicatrici

Ma ora sto sanguinando

[Ritornello]

Perchè sapevo che tu

Mentre salivi sull’ultimo treno

Mi hai segnata come una macchia di sangue, io

Sapevo che tu

Hai provato a cambiare il finale

Di Peter che perde Wendy, io

Lo sapevo che tu

Fuggendo come il padre

Scorrendo come l’acqua, io

E quando sei giovane, loro presumono che tu non sappia nulla

[Verso 3]

Ma sapevo che saresti rimasto come un bacio tatuato sulle labbra

Sapevo che avresti tormentato tutti i miei “e se”

L’odore di fumo sarebbe rimasto a lungo

Perchè sapevo tutto quanto ero giovane

Sapevo che ti avrei maledetto per tanto tempo

Inseguendo ombre nella fila della spesa

Sapevo che ti sarei mancata quando l’eccitazione sarebbe svanita

E che tu saresti apparso sul mio portico

E sapevo che saresti tornato da me

Saresti tornato da me

E che saresti tornato da me

E che saresti tornato

[Outro]

E quando mi sentivo come se fossi un vecchio cardigan

Sotto il letto di qualcuno

Tu mi hai indossato e mi hai detto che ero la tua preferita

Testo di cardigan di Taylor Swift

[Verse 1]

Vintage tee, brand new phone

High heels on cobblestones

When you are young, they assume you know nothing

Sequined smile, black lipstick

Sensual politics

When you are young, they assume you know nothing

[Chorus]

But I knew you

Dancin’ in your Levi’s

Drunk under a streetlight, I

I knew you

Hand under my sweatshirt

Baby, kiss it better, I

[Refrain]

And when I felt like I was an old cardigan

Under someone’s bed

You put me on and said I was your favorite

[Verse 2]

A friend to all is a friend to none

Chase two girls, lose the one

When you are young, they assume you know nothing



[Chorus]

But I knew you

Playing hide-and-seek and

Giving me your weekends, I

I knew you

Your heartbeat on the High Line

Once in twenty lifetimes, I

[Refrain]

And when I felt like I was an old cardigan

Under someone’s bed

You put me on and said I was your favorite

[Bridge]

To kiss in cars and downtown bars

Was all we needed

You drew stars around my scars

But now I’m bleedin’

[Chorus]

‘Cause I knew you

Steppin’ on the last train

Marked me like a bloodstain, I

I knew you

Tried to change the ending

Peter losing Wendy, I

I knew you

Leavin’ like a father

Running like water, I

And when you are young, they assume you know nothing

[Verse 3]

But I knew you’d linger like a tattoo kiss

I knew you’d haunt all of my what-ifs

The smell of smoke would hang around this long

‘Cause I knew everything when I was young

I knew I’d curse you for the longest time

Chasin’ shadows in the grocery line

I knew you’d miss me once the thrill expired

And you’d be standin’ in my front porch light

And I knew you’d come back to me

You’d come back to me

And you’d come back to me

And you’d come back

[Refrain]

And when I felt like I was an old cardigan

Under someone’s bed

You put me on and said I was your favorite