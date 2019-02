Dopo la vittoria dell’Oscar come miglior film, tanti hanno usato i social per sfogarsi contro Green Book.

Black Panther e gli altri contendenti per il premio come miglior film sono stati battuti da Green Book , che alla fine ha trionfato nonostante una serie di polemiche.

Black Panther – leggi qui la recensione – non ha vinto il premio come miglior film agli Oscar del 2019 nella notte di domenica (24 febbraio) – ma ha comunque fatto la storia del cinema moderno.

