In questi tempi di riposo nelle nostre case, senza dubbio la nostra libreria di film e serie tv ha raggiunto il maggior numero di visite di sempre. E perché non variare un pò ai soliti contenuti proposti da piattaforme quali Netflix, Amazon Prime, Sky e via dicendo?

Ecco qui che ci viene in aiuto la casa cinematografica che ci ha cresciuti fin da bambini con i suoi cartoni animati, per poi rivederci da adulti in prima fila al cinema con i live action di quei personaggi che per anni abbiamo visto solo come animazioni. Nasce così il 24 marzo Disney Plus, che ha acquisito tutti i diritti sui propri film originali sottraendoli anche ai concorrenti che li trasmettevano fino a qualche giorno fa.

Ma adesso addentriamoci nel vivo di questa nuova piattaforma di streaming, che pare aver già riscosso talmente tanto successo che ieri i servizi di prenotazione sono andati letteralmente in tilt. Ma niente paura, l’attesa varrà sicuramente la pena per rivedere sullo schermo tutti i nostri eroi d’infanzia.

Contenuti

Siete curiosi di sapere cosa troverete sul nuovissimo Disney+? Ecco di seguito il catalogo:

mondo Disney , che comprende Principesse Disney, Disney Channel, Cattivi Disney e ultimi ma non meno importanti i Classici Disney.

, che comprende Principesse Disney, Disney Channel, Cattivi Disney e ultimi ma non meno importanti i Classici Disney. mondo Marvel , di cui fanno parte tra gli altri the Avengers, Iron Man, Capitan America, I Guardiani della Galassia e Thor.

, di cui fanno parte tra gli altri the Avengers, Iron Man, Capitan America, I Guardiani della Galassia e Thor. mondo Pixar tra i cui titoli si trovano Toy Story, Inside Out, Cars, Monsters&Co, Up e Wall-e.

tra i cui titoli si trovano Toy Story, Inside Out, Cars, Monsters&Co, Up e Wall-e. mondo Star Wars dove è abbastanza chiaro che gli amanti della saga di George Lucas avranno un bel da fare.

dove è abbastanza chiaro che gli amanti della saga di George Lucas avranno un bel da fare. National Geographic, casa molto famosa per i suoi spettacolari documentari tra i quali Apollo: Mission to the Moon.

E’ stato specificato però che la lista dei contenuti verrà aggiornata e arricchita mese dopo mese, in modo da offrire agli spettatori sempre nuovi stimoli.

Al lancio Disney+ può contare su un catalogo che comprende almeno 25 serie TV originali, 500 film (tra cui un centinaio tra le più recenti produzioni Disney), tutte le stagioni de I Simpson, oltre 250 ore di contenuti firmati NatGeo, 5.000 episodi tratti da Disney Channel e tanto altro. Disney ha già pronta la roadmap per i primi 5 anni del servizio: l’intenzione è quella di arrivare a oltre 50 serie TV originali, più di 10.000 episodi di serie e contenuti passati e molto altro.

In Italia gli abbonati avranno accesso a “The Mandalorian” la serie acclamata dalla critica, scritta e prodotta da Jon Favreau; “High School Musical: The Musical: The Series”, con una colonna sonora con 9 nuove canzoni originali, rende omaggio al film dal medesimo titolo; “The World According To Jeff Goldblum”, serie che esplora il meraviglioso e spesso sorprendente mondo degli oggetti di uso comune; “Lilli e il vagabondo”, una rivisitazione senza tempo del classico d’animazione del 1955.

Tra gli altri contenuti originali presenti già al lancio ci sono: “Encore!” prodotto da Kristen Bell (alias Veronica Mars); “Diary of A Future President” scritto e prodotto da Ilana Peña (“Crazy Ex-Girlfriend”) e da Gina Rodriguez (“Jane the Virgin”); “The Imagineering Story”, che racconta dell’eclettico gruppo di straordinari creativi che danno vita ai Parchi Disney.

Utilizzo e account

Come anche altri diretti concorrenti, Disney Plus offre la possibilità in un’unico abbonamento di potersi collegare da 4 differenti schermi che siano essi tablet, TV, pc o smartphone e utilizzare un totale di 7 account utente. Vediamo ora in dettaglio quali sono i sistemi operativi e i dispositivi che possiamo utilizzare:

Browser web (tramite streaming) – con sistemi operativi Windows, MacOS, Chrome OS .

. Dispositivi mobili e tablet (tramite app Disney+ da scaricare gratuitamente) – su Amazon Fire Tablet, Telefoni e tablet Android, iPhone, iPad .

. Smart TV (pre-installate o tramite app da scaricare gratuitamente) – Dispositivi TV Android, LG WebOS Smart TV, Samsung Tizen Smart TV

TV connesse, console giochi e dispositivi streaming (tramite app scaricate gratuitamente) – Amazon FireTV, Apple AirPlay, Apple TV (quarta generazione e successive), Chromebook, Chromecast, Sony PlayStation 4, Xbox One.

Una piccola chicca per i veri amanti di Disney, Pixar e Star Wars è che ogni account permetterà di scegliere una immagine profilo (un pò come succede anche per Netflix) ma ovviamente non saranno disegni o fattezze astratte, bensì la scelta sarà tra 200 avatar dei mitici personaggi che poi rivedremo nei cartoni e nei vari film come per esempio Elsa di Frozen, Woody di Toy Story, Rabbia di Inside Out e chi più ne ha più ne metta!

E’ utile inoltre ricordare che nella creazione dell’account è possibile attivare la modalità “Kids account” per proteggere i piccoli da contenuti violenti o non adatti alla loro età.

Costi e abbonamenti

Ora parliamo un po’ della parte più noiosa, perchè purtroppo la speranza che questi contenuti potessero essere gratuiti non poteva durare ancora molto. Ecco qui i costi per avere tutto questo sui nostri schermi:

Abbonamento mensile: 6,99€

Abbonamento annuale: 69,99€

C’è da dire che gli abbonamenti per ora proposti sono molto convenienti e volendo è possibile sfruttare un abbonamento insieme agli amici dividendo i costi. Ma la vera fortuna in questo momento è quella di essere clienti Tim e Telecom. Siete tra i fortunati? Allora continuate a leggere!

Ebbene si, perchè i titolari di un contratto di linea fissa Tim e Telecom Italia hanno la possibilità di godere dei primi tre mesi di abbonamento gratuito e per i successivi pagare soli 3,99€ al mese. Questo perchè i due hanno stipulato un accordo secondo il quale solo Tim ha l’esclusiva sul prodotto Disney.

Volendo però, se qualcuno di voi ha intenzione di cogliere l’occasione per cambiare operatore e aggiungere questo servizio per sé e per la famiglia è anche possibile passare a Tim ora e con l’abbonamento Super Fibra avrete internet e tutto il mondo Disney Plus rispettivamente a 24,99+3,99 al mese, di cui sempre i primi tre mesi di Disney+ gratuiti. Per maggiori informazioni visitate la pagina dedicata sul sito Tim.it.

Prova gratuita

Come molti fornitori di contenuti multimediali e di streaming è possibile fare un periodo di prova, che in questo è di 7 giorni, che comunque ti permette di valutare ciò che vedi per poi eventualmente sottoscrivere il tuo abbonamento mensile o annuale. Quando accedi al sito Disney ti verrà comunque chiesto di iscriverti e di inserire il metodo di pagamento con cui eventualmente poi vorrai pagare, perchè superati i giorni di prova verrà automaticamente scalato il compenso dovuto.

Ci tengo a fare un appunto che non viene citato nelle condizioni ma che ho potuto constatare io stessa quando mi sono iscritta per la prova: in caso venga inserita la carta di credito come metodo di pagamento non verrà addebitato nessun costo per la prova dei 7 giorni, mentre se viene scelto PayPal (come ho fatto io) c’è una tassa di 1€ che ti viene subito detratta dal conto. Perciò cari lettori, se come me avete intenzione di abbonarvi, un euro non cambia la vita, ma se come molti altri volete solo provare Disney+ per il periodo gratis io consiglio vivamente di inserire i dati della carta di credito altrimenti non sarà del tutto gratuito!

Per iscriverti e iniziare la prova, clicca qui.

Disdetta

Se vuoi solamente provare i contenuti proposti ma poi non abbonarti, puoi tranquillamente disdire il tuo pacchetto prima della scadenza dei 7 giorni come detto precedentemente, ma si può disdire anche in altri casi come in caso di abbonamento mensile che non si vuole più rinnovare, o alla fine dell’anno di abbonamento per lo stesso motivo.

Per disdire l’abbonamento ecco i passaggi che devi fare partendo dal tuo profilo:

Vai sulla home di Disney+ da qualsiasi dispositivo utilizzato. Clicca sull’avatar del tuo profilo per accedere alle impostazioni. Clicca sulla voce account. Clicca poi sulla voce dati di fatturazione. Si aprirà una pagina con i dettagli del tuo abbonamento. Clicca su disdici abbonamento. Si aprirà una pagina in cui ti verrà chiesta una conferma definitiva: clicca sul pulsante rosso completa la disdetta per annullare il tuo abbonamento.

Se vuoi evitare di dimenticarti di fare questi passaggi e di dover pagare per un servizio che non volete dopo la prova gratuita, è consigliato disdire subito l’abbonamento perchè comunque potrete continuare ad accedere per il tempo restante fino alla fine dei 7 giorni.

Che dire, vi ho convinti? Io non vedo l’ora di cominciare a godermi questa nuova applicazione. Fatemi sapere i vostri contenuti preferiti nei commenti!