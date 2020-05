La cantante Sia ha finalmente presentato al pubblico “Together”, il primo singolo del nuovo album e che rappresenta anche un’anteprima tratta dal film “Music”, scritto e diretto proprio dall’artista.

La pellicola cinematografica -che non ha ancora una data d’uscita- narrerà la storia di Music, una ragazzina autistica che si ritroverà a fare i conti con la sorellastra che diventerà la sua unica tutrice. Quest’ultima, interpretata da Kate Hudson, dovrà rimettere in sesto la propria vita una volta per tutte.

Music sarà interpretata dalla giovane Maddie Ziegler, con la quale la cantante ha instaurato un rapporto personale -oltre che artistico- nato diversi anni fa. Maddie ha collaborato con Sia in diverse occasioni: il pubblico la ricorderà nei video di successo come “Chandelier” ed “Elastic Heart”.

La colonna sonora del film sarà interamente curata da Sia, con dieci brani inediti che verranno presentati al pubblico. Uno di questi è proprio “Together” che rappresenterà, a detta della cantante, il brano di chiusura.

“Non puoi amarmi fino a quando non amerai anche te stessa

Ti tratti come se fossi nient’altro che una persona stupida […]

Vieni ora a dar fuoco al passato

Alzati, alza il viso al cielo, amore mio

Insieme possiamo salire più in alto”

La canzone vuole far capire quanto sia importante amare la propria persona, trattarla con il rispetto che merita, migliorare la propria vita. Solo allora ci si potrà prendere cura delle altre persone.

Rilasciato anche il video ufficiale che vede i protagonisti del film Maddie Ziegler, Kate Hudson e Leslie Odom Jr ballare e lasciarsi coinvolgere dall’entusiasmo, in un tripudio di colori che richiamano quelli dell’arcobaleno.

“Together” rappresenta il primo singolo del nono progetto discografico dell’artista, dateci un ascolto e fateci sapere cosa ne pensate!

Traduzione del testo di Together di Sia

[Intro]

Oh, insieme

Possiamo salire più in alto

[Verso 1]

Posso sentire il tuono

Che proviene dalla tua bocca

E so che il mio numero è arrivato

Dammi un po’ di Stevie Wonder

Veloce, mettilo su prima che andiamo giù

Posso vedere i lampi

Che provengono dalle tue orecchie

Sì, posso vedere che sei spaventata

Posso vedere il leone

Che stanotte dorme nelle lacrime che stai piangendo

[Pre-Ritornello]

Oh, non puoi amarmi fin quando non amerai anche te stessa

Ti tratti come fossi nient’altro che una persona stupida

Non puoi amarmi fin quando non amerai anche te stessa

Anche te stessa

[Ritornello]

Vieni ora a dar fuoco al passato

Alzati, alza il viso al cielo, amore mio

Insieme, possiamo salire più in alto

Oh, insieme, possiamo salire più in alto

Vieni ora a dar fuoco al passato

Alzati, alza il viso al cielo, amore mio

Insieme, possiamo salire più in alto

Oh, insieme, possiamo salire più in alto

[Verso 2]

Posso vedere l’arcobaleno

Che viene dal tuo cuore e va tutto bene quindi

Vieni ora, vedi che sei il mio angelo

Quindi dì addio al passato e ciao al domani

[Pre-Ritornello]

Oh, non puoi amarmi fin quando non amerai anche te stessa

Ti tratti come fossi nient’altro che una persona stupida

Non puoi amarmi fin quando non amerai anche te stessa

Anche te stessa

[Ritornello]

Vieni ora a dar fuoco al passato

Alzati, alza il viso al cielo, amore mio

Insieme, possiamo salire più in alto

Oh, insieme, possiamo salire più in alto

Vieni ora a dar fuoco al passato

Alzati, alza il viso al cielo, amore mio

Insieme, possiamo salire più in alto

Oh, insieme, possiamo salire più in alto

[Bridge]

Voglio amore, voglio darlo

Voglio amore, per favore consegnalo

Voglio amore, voglio darlo

Voglio amore, per favore consegnalo

Voglio amore, voglio darlo

Voglio amore, per favore consegnalo

Voglio amore, voglio darlo

Voglio amore, per favore consegnalo

[Ritornello]

Vieni ora a dar fuoco al passato

Alzati, alza il viso al cielo, amore mio

Insieme, possiamo salire più in alto

Oh, insieme, possiamo salire più in alto

Vieni ora a dar fuoco al passato

Alzati, alza il viso al cielo, amore mio

Insieme, possiamo salire più in alto

Oh, insieme, possiamo salire più in alto

[Outro]

Oh, insieme, possiamo salire più in alto

Oh, insieme, possiamo salire più in alto

Oh, insieme, possiamo salire più in alto

Oh, insieme, possiamo salire più in alto

Testo di Together di Sia

[Intro]

Oh, together

We can take it higher

[Verse 1]

I can hear the thunder

Coming from your mouth

And I know my number’s up

Give me some Stevie Wonder

Quick, put it on before we go under

I can see the lightning

Coming from your ears

Yeah, I see you’re frightened

I can see the lion

Sleeps tonight in the tears you’re crying

[Pre-Chorus]

Oh, you can’t love me unless you love you too

Treat yourself like nothin’ but a fool

Can’t love me unless you love you too

Love you too

[Chorus]

Come now set the past on fire

Stand up raise your face to the sky, my love

Together, we can take it higher

Oh, together, we can take it higher

Come now set the past on fire

Stand up raise your face to the sky, my love

Together, we can take it higher

Oh, together, we can take it higher



[Verse 2]

I can see the rainbow

Coming from your heart and it’s all okay so

Come now, see you’re my angel

So say “Bye” to the past, “Hello” to tomorrow

[Pre-Chorus]

Oh, you can’t love me unless you love you too

Treat yourself like nothing but a fool

Can’t love me unless you love you too

Love you too

[Chorus]

Come now set the past on fire

Stand up raise your face to the sky, my love

Together, we can take it higher

Oh, together, we can take it higher

Come now set the past on fire

Stand up raise your face to the sky, my love

Together, we can take it higher

Oh, together, we can take it higher

[Bridge]

I want love, I want to give it

I want love, please deliver it

I want love, I want to give it

I want love, please deliver it

I want love, I want to give it

I want love, please deliver it

I want love, I want to give it

I want love, please deliver it

[Chorus]

Come now set the past on fire

Stand up raise your face to the sky, my love

Together, we can take it higher

Oh, together, we can take it higher

Come now set the past on fire

Stand up raise your face to the sky, my love

Together, we can take it higher

Oh, together, we can take it higher

[Outro]

Oh, together, we can take it higher

Oh, together, we can take it higher

Oh, together, we can take it higher

Oh, together, we can take it higher