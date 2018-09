Ad anticipare l’uscita del suo nuovo album, è stato pubblicato “Se piovesse il tuo nome“, il nuovosingolodiElisa.

La canzone vanta tra i suoiautoriuna firma importante, quella diCalcutta.

L’albumnel quale è contenuto questo pezzo si chiama “Diari Aperti” e sarà rilasciato il prossimo 26 ottobre. Puoi ascoltare il singolo e guardare il video qui:

Elisa – Se Piovesse Il Tuo Nome | Testo

Non ci siamo mai dedicati

dedicati le canzoni giuste

forse perché di noi

non ne parla mai nessuno

Non ci siamo mai detti le parole

non ci siamo mai detti le parole giuste

neanche per sbaglio

neanche per sbaglio in silenzio

La città è piena di fontane

ma non sparisce mai la sete

sarà la distrazione

sarà, sarà, sarà

che ho sempre il Sahara in bocca

La città è piena di negozi

ma poi chiudono sempre

e rimango solo io

a dare il resto al mondo

Se in mezzo alle strade

o nella confusione

piovesse il tuo nome

io una lettera per volta vorrei bere

in mezzo a mille persone

stazione dopo stazione

e se non scendo a quella giusta è colpa tua

Non ci siamo mai visti per davvero e

non ci siamo mai presi per davvero in giro

neanche per sbaglio

neanche per sbaglio in silenzio

la città incontra il tuo deserto

che io innaffio da sempre

sarà la mia missione

sarà, sarà, sarà

che ho un fiore nella bocca

Se in mezzo alle strade

o nella confusione

piovesse il tuo nome

io una lettera per volta vorrei bere

in mezzo a mille persone

stazione dopo stazione

e se non scendo a quella giusta è colpa mia

Ma senza te chi sono io

un mucchio di spese impilate

un libro in francese che poi non lo so neanche

neanche bene io

se devi andare pago io

scusa se penso a voce alta

scusa se penso a voce alta

Se in mezzo alle strade

o nella confusione

piovesse il tuo nome

io una lettera per volta vorrei bere

in mezzo a mille persone

stazione dopo stazione

e se non scendo a quella giusta è colpa mia