Il lungo lockdown ha segnato una brutta battuta di arresto per numerose produzioni televisive, tra queste non manca la produzione della serie tv The Witcher, impegnata nelle riprese della seconda stagione, che è ferma ormai da mesi.

Per fortuna, da come ci viene comunicato in un recente tweet sulla pagina ufficiale della serie tv, il lavoro sul set riprenderà in Inghilterra a partire da agosto, così da portare a termine le riprese e consegnarci il prima possibile The Witcher 2!

Ma il Covid-19 lascia comunque dietro di sé una scia di conseguenze, e avendo colpito anche un membro del cast, Kristofer Hivju, di sicuro le norme di sicurezza resteranno sempre alte e condizioneranno anche l’andamento dello script.

Come il Covid cambierà The Witcher 2

A rivelarci quanto la pandemia influirà sullo script di The Witcher 2 è stato lo stesso showrunner della serie tv, Lauren S. Hissrich, che non nasconde il problema, ma che sembra assolutamente positivo sulla risoluzione.

Ecco quanto ha dichiarato:

[La pandemia] avrà un impatto sulla storia. Dovrà averlo. Ma una delle cose migliori dell’essere uno scrittore sul set è che sono lì per fare questi cambiamenti quando ne abbiamo bisogno. In termini di scrittura, abbiamo affinato molto nelle ultime otto settimane, Scavando in profondità, di nuovo, negli script, e facendo alcuni grandi cambiamenti, specialmente nei viaggi emotivi dei nostri personaggi, per assicurarci che tutto ciò che stiamo scrivendo si senta veramente radicato e vero.

Di sicuro la pandemia mondiale avrà risonanza in tutti i settori, e quelli televisivi e cinematografici non sono da meno. L’importante è riprendersi per poterci ridare quanto prima i nostri amati personaggi di The Witcher 2!

