Il nuovo album “Why Me? Why Not” uscirà il prossimo 20 Settembre ma Liam Gallagher ha voluto deliziarci con un terzo estratto, si tratta del singolo “Once”.

“Una delle canzoni migliori a cui io abbia avuto il piacere di prendere parte” con queste parole ha voluto annunciare al pubblico l’uscita del nuovo pezzo, aggiungendo che detto da lui che ne ha cantate di grandi canzoni, significa molto.

In “Once” il cantante torna indietro nel tempo descrivendo dei momenti memorabili che non potranno essere ripetuti.

“Ricordo come eri solita risplendere allora Andavi giù così facilmente come un bicchiere di vino, amica mia Quando l’alba si alzò eri così ispirata dal farlo ancora Ma in realtà lo puoi fare una volta sola”

Una piega più sentimentale ed emotiva che mostra un lato raro dell’ex cantante degli Oasis, più conosciuto per il suo carattere pungente e il suo lato combattivo.

Liam ha avuto modo di eseguire il brano accompagnato solo dal pianoforte negli studi della radio inglese della BBC, una versione nella quale emerge il suo coinvolgimento nel pezzo.

“Once” va a seguire altri due brani rilasciati: “ShockWave” e “The River”.

Entrambi faranno parte del nuovo progetto in uscita a Settembre insieme al documentario “As It Was” che verrà rilasciato negli Stati Uniti insieme all’album.

Anche il resto del mondo avrà sicuramente modo di vederlo, ma per il momento non si hanno informazioni dettagliate a riguardo.

Testo “Once”

[Verse 1]

It was easier to have fun back when we had nothing

Nothing much to manage

Back when we were damaged

Sometimes the freedom we wanted feels so uncool

Just clean the pool

And send the kids to school



[Chorus]

But oh I remember how you used to shine

Back then

You went down so easy like a glass of wine

My friend

When the dawn came up you felt so inspired to do it again

But it turns out

You only get to do it once

[Verse 2]

I think it’s true what they say that the dream is borrowed

You give it back tomorrow

Minus the sorrow

And the pain she just comes in to break up the daydream

Her knife edges waving

To keep from feeling the same thing

[Chorus]

But oh l remember how you used to shine

Back then

You went down so easy like a glass of wine

My friend

When the dawn came up you felt so inspired to do it again

But it turns out

You only get to do it once

[Bridge]

You only get to do it once

You only get to do it once

You only get to do it once

[Instrumental]

[Chorus]

But oh I remember how you used to shine

Back then

You went down so easy like a glass of wine

My friend

When the dawn came up you felt so inspired to do it again

But we were wrong

You only get to do it once

Traduzione “Una volta”

[Verso 1]

Era più facile divertirsi quando non avevamo nulla

Non molto da gestire

Indietro a quando eravamo danneggiati

A volte la libertà che volevamo sembra così assurda

Pulire solamente la piscina

E mandare i bambini a scuola

[Ritornello]

Ma oh mi ricordo come eri solita risplendere

Allora

Andavi giù così facilmente come un bicchiere di vino

Cara amica

Quando l’alza si alzava tu eri ispirata dal rifarlo ancora

Ma si è scoperto che

Lo puoi fare una volta sola

[Verse 2]

Penso sia vero quando dicono che è il sogno è preso in prestito

Lo ridai indietro domani

Senza la sofferenza

E il dolore arriva a distruggere i sogni ad occhi aperti

Agitando i bordi del suo coltello

Per non sentire più la stessa cosa

[Ritornello]

Ma oh mi ricordo come eri solita risplendere

Allora

Andavi giù così facilmente come un bicchiere di vino

Cara amica

Quando l’alza si alzava tu eri ispirata dal rifarlo ancora

Ma si è scoperto che

Lo puoi fare una volta sola

[Bridge]

Lo puoi fare una volta sola

Lo puoi fare una volta sola

Lo puoi fare una volta sola

[Base musicale]

[Ritornello]

Ma oh mi ricordo come eri solita risplendere

Allora

Andavi giù così facilmente come un bicchiere di vino

Cara amica

Quando l’alza si alzava tu eri ispirata dal rifarlo ancora

Ma ci sbagliavamo

Lo puoi fare una volta sola