La canzone è stata prodotta dai Disclosure Puoi ascoltare “Talk” di Khalid qui. Un interessante omaggio alla famosissima “Hotline Bling” di Drake, uno dei migliori moderni video musicali. Peccato che i coloratissimi toni del video non rispecchino totalmente i temi più drammatici della canzone.

Il video è stato diretto da Anthony Mandler Il video di “Cool” di per sé non rappresenta nulla di diverso o troppo speciale, ma è pura e sprizzante gioia. Poi è bello ricordare quando i Jonas Brothers siano affascinanti ma allo stesso tempo buffi…tutto a modo loro. Ascolta “Cool” qui!

Il video è stato diretto da Spike Lee Un video brutale, diretto da Spike Lee, che parla dei problemi più scottanti presenti ora in America: la violenza delle armi e il trattamento dei migranti messicani. Ascolta Land of The Free qui.

Il regista del video è Dave Meyers Che Camila e Shawn stiano insieme o meno, è innegabile la presenza di una chimica pazzesca tra i due in questo bellissimo video diretto da Dave Meyers. Guardalo qui!

Il video è stato diretto da Taylor Swift in collaborazione con Drew Kirsch “Lover” è una meravigliosa dedica della Swift ai suoi fan, una sorta di regalo per ripercorrere insieme gli ultimi anni della carriera della cantante; un vero e proprio omaggio visuale a “1989” e “Reputation“. Guarda qui il video di “Lover“!

La regista è Hannah Lux Davis Un video, quello di “Break Up With Your Girlfriend, I’m bored“, che accompagna una canzone che fa parte dell’ultimo album di Ariana Grande, nel quale ha svelato diversi dettagli della sua intimità. Un video in cui non è reale tutto quello che sembra, e dove ci sono riferimenti nascosti che portano a un finale interessante: l’amore verso sé stessi va sempre al primo posto. Guarda il video qui!

Il video è diretto da Charlotte Rutherford MTV ha chiamato il video di Bounce Back “istantaneamente iconico”, e c’è un motivo per cui lo ha fatto. Le Little Mix si immedesimano perfettamente in quattro Barbie nella loro casa dei sogni e la coreografia calza a pennello con questo mondo incantato. Guarda qui il video!

Il regista del video è Grant Singer Sul video di “How do you Sleep” Sam Smith ha detto che lo sente “davvero libero”; liberatorio lo è sicuramente per il cantante che lo usa per condividere la sua sessualità e le insicurezze. Parris Goebel – coreografa già di Sorry di Justin Bieber – ha coreografato il video.

Hannah Lux Davis ha diretto il video Per Ariana Grande, “7 Rings” ha simboleggiato un nuovo inizio, o meglio una svolta per la sua musica in una nuova direzione. Dopo il successo di “Thank You, Next“, un Ariana piena di gioielli, nel video, si congratula con sé stessa in una casa di rosa e festeggia con dello champagne. Possiamo dire che se lo merita! Guarda qui il video!

Swift ha diretto questo video in collaborazione con Drew Kirsch Dopo le feroci critiche ricevute dalla Swift per le sue lotte a favore dei diritti LGBTQ, la cantante ha rincarato la dose con “You Need To Calm Down“, invitando nel video personaggi di spicco della comunità gay, quali Laverne Cox, Ellen DeGeneres e le star di “Queer Eye“. Un video che celebra l’uguaglianza nel matrimonio tra persone dello stesso sesso e condanna l’omofobia. E c’è anche Katy Perry! Guarda qui il video!

Il video è stato diretto da Quinn Wilson “Juice” è un pezzo di arte pop, cui stile ricorda molto la fantasia che tanto caratterizzava gli anni 80. Inoltre, il buon umore di Lizzo ci contagia tutti! Guarda Juice qui!

YongSeok Choi.è il regista del video Il concetto dietro il video di “Boy With Love” è estremamente semplice: i BTS e Halsey che ballano e vanno dappertutto circondati da colori pastello. E’ quello che i fan desideravano, e quello che hanno avuto. Questo video è gioia pura e ha il potere di rendere migliore la tua giornata! Qui trovi il video!

Jambo, la fantastica collaborazione che ci ha tenuto compagnia nell’estate 2019 “Jambo” è una bellissima collaborazione che non passa inosservata grazie – anche – al suo video che ci offre uno scorcio di vita africana e che ci fa innamorare delle coreografie.

Dave Meyers è il regista del video “Bad Guy” è uno dei video di Billie Eilish che più ne rispecchia la particolare personalità, con i suoi colori vibranti e le immagini suggestive ed irreali. Nel video possiamo notare due opposti: da una parte la gioia giovanile, dall’altra toni più dark e intimidatori. Proprio come se fosse la stessa Billie che decide di non schierarsi nel mezzo e non prendere una precisa posizione. Ecco qui il video!

Hannah Lux Davis ha diretto questo video Il video lo trovi qui. Il video di “Boyfriend” fa trasparire alla perfezione la chimica presente tra Ariana Grande e i Social House. L’argomento non è facile, si parla di non definire una relazione e la cosa può diventare tortuosa; tuttavia questa collaborazione è in grado di trattare l’argomento in maniera leggera e piacevole, facendoci amare Ariana Grande – se possibile – ancora di più.

Il video è stato ideato per promuovere il film live-action Disney “Il Re Leone“ Ci sono molti riferimenti culturali e una bellissima coreografia in questo video di Queen B, pensato per promuovere il live-action Disney “Il Re Leone”, adesso nei cinema. Qui il video.

Calmatic è il regista del video Il video di “Old Town Road” ne rispecchia perfettamente il testo e la simpatia di Lil Nas X, e così capiamo come mai la canzone sia diventata la hit più famosa di sempre.

La canzone è stata scritta da Normai in collaborazione con Ariana Grande Con Motivation si fa un tuffo nei primi anni 2000. Il video di Normani vuole onorare artisti come Beyoncé, Britney Spears, Ciara e Jennifer Lopez – alcune delle quali si sono direttamente complimentate con lei per questo tuffo nel passato. Un pezzo nostalgico che cattura alla perfezione l’artista che è Normani, garantendole un debutto da urlo!

Il video che ha segnato il ritorno dei JB è stato diretto da Anthony Mandler “Sucker” è il video che ha segnato il ritorno dei Jonas Brothers: attesissimo dai fan, il video ospita le tre compagne di vita dei cantanti, Danielle Jonas, Sophie Turner, and Priyanka Chopra Jonas ed è semplicemente unico ed esilarante, un po’ come lo sono i tre fratelli.

Hannah Lux Davis ha diretto questo video Guarda qui il video di Nightmare! Halsey è sempre stata molto brava a creare video dai significati metaforici, ma Nightmare è su un altro livello. Produzione tutta al femminile per un video che sfida gli stereotipi e grida al mondo la personalità di Halsey, una cantante che rifiuta le etichette.