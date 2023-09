Quarta tappa di questo ciclo di 4 Ristoranti di Alessandro Borghese ad Ascoli Piceno. Nell’episodio in onda ieri, Domenica 24 Settembre, l’iconico van di chef Alessandro Borghese si è fermato nel cuore di Ascoli Piceno per scoprire come si è rinnovata la proposta culinaria di un luogo così antico e allo stesso tempo attento all’innovazione e alla modernità.

Nella nuova puntata, Alessandro Borghese eleggerà il miglior ristorante moderno di Ascoli Piceno.

Per l’occasione tutti e quattro gli sfidanti, dovranno cimentarsi nello stesso piatto o ingrediente, rappresentativo del territorio di riferimento e ordinato da tutti i ristoratori al tavolo, per dar vita a un confronto ancora più diretto: in questa puntata si tratterà del fritto misto all’ascolana.

4 Ristoranti Ascoli: i protagonisti della puntata

Tutti i ristoranti che partecipano al programma sono identificabili attraverso il “bollino” #Ale4Ristoranti esposto all’esterno del locale. I protagonisti di quest’ultima puntata sono stati:

Figli Di con Stefano : aperto da pochi mesi in piazza San Pietro Martire, nel centro storico. Non presenta un menù, ma ciò che viene servito in degustazione è deciso direttamente dallo staff poiché, secondo loro, una volta seduto il cliente non deve più pensare a nulla.

con : aperto da pochi mesi in piazza San Pietro Martire, nel centro storico. Non presenta un menù, ma ciò che viene servito in degustazione è deciso direttamente dallo staff poiché, secondo loro, una volta seduto il cliente non deve più pensare a nulla. Zeneat di Eleonora : aperto nel 2018 poco distante dal centro storico. Il locale propone un menù con assoluta protagonista la carne e tutti i piatti portano la firma dello chef Alessandro, che ha pieno potere decisionale. Sarà proprio questo il locale incoronato vincitore della puntata.

di : aperto nel 2018 poco distante dal centro storico. Il locale propone un menù con assoluta protagonista la carne e tutti i piatti portano la firma dello chef Alessandro, che ha pieno potere decisionale. Sarà proprio questo il locale incoronato vincitore della puntata. Chisc Restaurant & Cocktail bar con Emanuele , uno dei tre titolari del locale: è possibile assaggiare sia piatti della tradizione che proposte moderne e rivisitate, oltre che gustosi drink ballando spensierati sulle note del dj set.

bar con , uno dei tre titolari del locale: è possibile assaggiare sia piatti della tradizione che proposte moderne e rivisitate, oltre che gustosi drink ballando spensierati sulle note del dj set. Ristorante Cusinè Royal 2.0 con Giorgio: situato nel cuore di Ascoli. Giorgio non considera la sua proposta gourmet ma moderna, innovativa e al contempo anche un po’ “tradizionale”: il suo obiettivo è ridare vita ai piatti “vecchi”, cercando però di sorprendere gli ospiti con qualcosa che nessuno farebbe.

