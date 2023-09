Nell’ultima puntata di 4 Ristoranti in onda tutte le Domeniche in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, Alessandro Borghese è ripartito da Bassano Del Grappa dove ha incoronato il miglior ristorante storico della città ed è arrivato in Umbria, per scoprire la via dell’olio e raccontare una terra generosa candidata a diventare Patrimonio dell’Umanità Unesco grazie alla produzione del suo tesoro gastronomico più prezioso, l’olio extravergine d’oliva.

A cogliere la sfida sono stati Luigi, Giorgiana, Donatella ed Elisa che con la sua “Osteria di Vin Porcello” porta a casa la vittoria sbaragliando la concorrenza.

4 Ristoranti Umbria: l’olio protagonista della puntata

La via dell’olio umbra è un percorso naturale che si estende per 40 km da Spoleto ad Assisi passando per Spello, Foligno e Trevi. Una terra dove ci sono più di 1.5 milioni di alberi di ulivo coltivati da secoli su oltre 90 mila ettari di terreno.

In queste zone l’olio non è semplicemente un condimento ma un vero e proprio ingrediente. E proprio l’olio è stato ovviamente il “piatto” special della gara, che ciascun ristoratore deve presentare nel proprio pranzo. Ma, seppur re indiscusso delle colture umbre, l’olio extravergine d’oliva è un semplice condimento e trasformarlo nell’ingrediente principale di un piatto è una vera e propria sfida.

I quattro ristoratori della via dell’olio dell’Umbria che hanno partecipato alla puntato sono: “TrattOliva” di Luigi a Campello sul Clitunno, un ristorante nato dall’Antico Frantoio Carletti un’azienda a conduzione familiare che produce olio d’oliva da quasi quattro secoli; “Osteria di Vin Porcello” di Elisa che si trova all’interno del Poggio degli Olivi a Bettona con una terrazza con una vista su tutta la valle circondata da ben 8 mila piante di ulivo; “Fattoria del Quondam Cello” di Donatella, una cuoca verace e casareccia, un’ azienda agricola a conduzione familiare nata sulle colline circostanti a Giano dell’Umbria ed infine “Hosteria Il Grottino” della romana Giorgiana che si è trasferita a Gualdo Cattaneo.