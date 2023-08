And Just Like That .. è una serie tv statunitense creata da Darren Star e che ha fatto il suo debutto sul piccolo schermo lo scorso anno, portando con sé critiche in quanto proseguimento della famosa serie tv Sex and the City, amata in tutto il mondo.

Critiche che, però, con il tempo si sono affievolite lasciando spazio alla felicità di poter rivedere le amiche di nuovo insieme e più mature. Il 23 giugno è uscita la seconda stagione di cui l’ultimo episodio, l’undicesimo per la precisione, arriverà sul piccolo schermo tra soli due giorni portando con sé un ritorno molto atteso, ovvero quello dell’attrice Kim Cattrall nei panni di Samantha Jones. Per quanto la nuova serie tv sia amata dal pubblico, l’assenza dell’esuberante Samantha si sente e quindi l’attrice ha accettato di comparire in un cameo durante l’episodio finale della seconda stagione dove pare parlerà al telefono con Carrie. Tuttavia, ora, ad attirare l’attenzione del pubblico non è tanto questo atteso ritorno, ma la risposta ad una domanda che sorge spontanea ogni volta nei telespettatori, soprattutto quando si avvicina la fine di una stagione e soprattutto quando si tratta di un titolo dvvero molto amato dai telespettatori.

Le protagonista di And Just Like That

Gli episodi che abbiamo appena avuto modo di vedere saranno gli episodi finali oppure si andrà avanti e le tre amiche sono pronte per tenerci compagnia ancora per un nuovo capitolo? Anche perché la seconda stagione è stata emozionante: non solo assisteremo a breve al ritorno di Samantha, ma abbiamo assistito anche a quello di Aidan, interpretato dall’attore John Corbett. Per il momento HBO non si è ancora pronunciata sulla possibilità di un And Just Like That 3, ma stando ai risultati ottenuti dalla seconda stagione sembra quasi scontato che ci possa essere un nuovo capitolo. Molto entusiasta del successo è anche Michael Patrick King, ovvero lo showrunner della serie tv che è consapevole del fatto che il vero successo sia stato nell’apportare alcuni cambiamenti altrimenti non avrebbero ottenuto lo stesso riscontro da parte dei telespettatori e della critica.

Se dovesse venire confermata la terza stagione della serie tv, probabilmente vedremo i nuovi episodi sul piccolo schermo la prossima estate, giusto il tempo di dedicarsi alle riprese ed alla post produzione. Molto verosimilmente assisteremo ancora alla messa in onda di una decina di episodi dalla durata dai 35 ai 45 minuti, la durata preferita dal pubblico. Ovviamente le protagoniste sarebbero sempre Carrie (l’attrice Sarah Jessica Parker), Charlotte (l’attrice Kristin Davis) e Miranda (l’attrice Cynthia Nixon), dando però spazio anche ai nuovi personaggi che abbiamo avuto modo di conoscere nelle nuove stagioni come Che (l’attrice Sarah Ramirez) e Seema (l’attrice Sarita Choudhury). Per quanto riguarda Kim Cattrall, invece, continua ad essere un grande punto interrogativo ed anche se il pubblico vorrebbe assistere ad un suo ritorno ufficiale, pare molto difficile che questo possa succedere nella terza stagione.

E tu hai già visto And Just Like That? Ti piacerebbe se ci fosse una terza stagione? Ti aspettiamo nei commenti!