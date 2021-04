Anthony Hopkins ha vinto il premio come miglior attore agli Oscar il 25 aprile 2021 per il suo ruolo in The Father. Una vittoria sul defunto Chadwick Boseman.

Il signor Hopkins, 83 anni, ha vinto il secondo Oscar della sua leggendaria carriera per una straziante interpretazione di un uomo con demenza in The Father.

Non ha partecipato alla cerimonia. Con la vittoria di domenica, Hopkins è diventato l’attore più anziano ad aver mai vinto un Academy Award.

Il signor Hopkins ha una carriera di sei decenni nel cinema, in TV e in teatro. È conosciuto ai più per aver interpretato il geniale ma perverso assassino Hannibal Lecter nel thriller del 1991, Il silenzio degli innocenti, per il quale ha vinto il suo primo Oscar.

Ha anche vinto il premio BAFTA come miglior attore in Gran Bretagna quest’anno sempre per The Father.

Boseman, conosciuto per il film di supereroi Black Panther, aveva ottenuto la nomination per il premio come miglior attore per il suo ruolo di ambizioso trombettista nel dramma jazz degli anni ’20, Ma Rainey’s Black Bottom, dopo aver vinto una sfilza di premi nei mesi scorsi.

Boseman è morto nell’agosto del 2020, dopo aver tenuto segreta una battaglia di quattro anni contro un cancro al colon.

In The Father, Hopkins interpreta un uomo anziano che ha rifiutato qualsiasi aiuto dalla sua famiglia e che inizia a dubitare di ciò che è reale e di ciò che è immaginario. Il film è adattato da un’opera teatrale del 2012 con lo stesso nome.

Nato in Galles, il pacato Mr Hopkins è il figlio di un panettiere e nella sua carriera ha interpretato personaggi che vanno dal defunto presidente degli Stati Uniti Richard Nixon all’artista Pablo Picasso, Papa Benedetto o anche il regista Alfred Hitchcock.

Ma il signor Hopkins ha detto che il suo primo amore è stata la musica e che è arrivato a recitare come attore per caso. È anche un abile pianista e artista che vive da anni in California.