Il 27 aprile scorso è uscito nelle sale italiane “Suzume“, il nuovo film animato diretto dal maestro Makoto Shinkai (qui ne trovate la recensione), riportando sin da subito buoni risultati al botteghino.

Ma per i tanti amanti delle opere d’animazione arriva un’altra splendida notizia: maggio, infatti, è il mese della “Makoto Shinkai Night“: due serate in onore del cinquantesimo compleanno del celeberrimo autore nipponico in cui verranno proiettati nelle sale, uno dopo l’altro, due dei suoi film più noti, ovvero “Your name” e “Il giardino delle parole“.

Vediamo allora subito maggiori informazioni in merito.

“Makoto Shinkai Night”, date e trama dei film dell’evento

Il 9 febbraio, Makoto Shinkai, considerato da molti l’erede a tutti gli effetti di Hayao Miyazaki, ha compiuto cinquant’anni.

In suo onore, la Dynit e la Nexo Digital hanno deciso di regalare ai suoi tanti fan due serate imperdibili in cui potersi immergere nuovamente in due dei titoli da lui diretti maggiormente famosi, “Your name” (2016) e “Il giardino delle parole” (2013).

Le date da segnarsi sul calendario per questo evento sono il 23 maggio, in cui i film verranno trasmessi in lingua originale giapponese con sottotitoli in italiano, e il 24 maggio, in cui entrambi saranno invece disponibili alla visione con il doppiaggio italiano.

“Your name” ha per protagonisti i giovanissimi Taki e Mitsuha, due studenti giapponesi che d’improvviso scoprono di potersi svegliare l’uno nel corpo dell’altra. Pur vivendo in parti diverse della penisola, i due dovranno cercare insieme di scoprire la motivazione che si cela dietro il loro stranissimo quanto involontario potere.

“Il giardino delle parole” è invece un film maggiormente riflessivo e sentimentale, incentrato sul delicato e fragile rapporto instaurato tra lo studente Takao e una donna più grande di lui di nome Yukino; i loro incontri, però, presentano la particolarità di verificarsi unicamente durante le giornate di pioggia, e soltanto nel medesimo posto, un piccolo giardino isolato. Come evolverà la loro relazione?

La “Makoto Shinkai Night” rappresenta dunque un ottimo modo per recuperare la visione di questi due capisaldi nella produzione cinematografica dell’autore, o semplicemente per rivivere la magia che essi, con le loro scene dalla grafica impeccabile e iper realistica e le storie che sembrano appartenere ad un sogno lontano, sono senza dubbio in grado di trasmettere a grandi e piccini.