Era il lontano settembre 1839 quando un certo Sir Edgar Allan Poe pubblicò per la prima volta il suo nuovo racconto horror, intitolato “La caduta della casa degli Usher“, sul periodico “The Graham’s lady and Gentleman’s magazine“; un’opera che, nonostante la sua brevità, ha ispirato nei tempi successivi numerosi titoli cinematografici e musicali, influenzando notevolmente la cultura popolare.

Ora, più di 180 anni dopo il rilascio del racconto originale, “La caduta della casa degli Usher” sta per diventare una miniserie Netflix, la cui produzione è stata affidata a Mike Flanagan, già conosciuto per le sue precedenti produzioni horror “The Haunting of Hill House“, “The Haunting of Bly Manor” e “Midnight Mass“.

In questo articolo, approfondiremo meglio la trama della miniserie “La caduta della casa degli Usher“, e ne scopriremo insieme il cast, la data di uscita e il trailer.

Partiamo subito!

La trama della miniserie “La caduta della casa degli Usher”

La serie Netflix di Mike Flanagan trae la propria ispirazione, oltre che il proprio titolo, dal racconto di Edagr Allan Poe, ma se ne distanzia, attualizzando i temi e trasponendoli in una produzione avente anche toni thriller, e non solo puramente horror.

Protagonisti della storia sono due fratelli, Roderick e Madeline Usher, i quali hanno raggiunto fama e potere grazie all’espansione della loro azienda, la Fortunato Pharmaceuticals. Tutto sembra inizialmente procedere per il meglio, ma ogni fortuna comincia pian piano a sgretolarsi quando una misteriosa maledizione cala sugli eredi dell’industria, portandoli alla morte; nel frattempo, ombre dal passato tormentano i fratelli Usher, in particolare l’arrivo di una donna conosciuta in gioventù, Vera, decisa più che mai ad ottenere la propria vendetta.

L’obiettivo di indagare su questa vicenda viene affidato all’investigatore Arthur Pym (nome tratto da un altro personaggio di Poe, appartenente al romanzo “La storia di Arthur Gordon Pym“, 1837-1838).

La miniserie sarà composta da otto episodi.

Cast, data di uscita e trailer

Molti nomi noti compongono il cast della serie “La caduta della casa degli Usher“. A impersonare i due fratelli troviamo Bruce Greenwood e Mary McDonnell, mentre a prestare volto a Vera sarà Carla Cugino.

Si unisce anche il celeberrimo Mark Hamill, conosciuto soprattutto in qualità di interprete di Luke Skywalker nella saga di “Guerre Stellari“, che qui vestirà i panni dell’investigatore Pym.

Completano il cast attori e attrici che già abbiamo avuto modo di vedere nelle altre serie di Flanagan: Crystal Balint, Michael Trucco, Kate Siegel, Henry Thoas, Annabeth Gish, Robert Longstreet, Katie Park, Billy Crudup e Zach Gilford.

La data di uscita de “La caduta della casa degli Usher” è invece fissata per il prossimo 12 di ottobre, sulla piattaforma di streaming a pagamento Netflix.

Qui di seguito, vi lasciamo il trailer ufficiale della miniserie, in cui faremo una prima conoscenza dei personaggi principali e potremo immergerci nelle inquietanti tenebre che li avviluppano totalmente.

Voi che ci dite di questa miniserie? Vi ispira? La vedrete? Fateci sapere tutte le vostre opinioni in merito nei commenti!