In seguito a un tragico incidente stradale in Grecia, il turista americano Beckett si ritrova coinvolto in un pericoloso complotto politico ed è costretto a fuggire per sopravvivere. Accade questo nel nuovo film thriller di Netflix e del regista Ferdinando Cito Filomarino. Il film debutterà il 13 agosto solo sulla piattaforma streaming.

John David Washington interpreta il turista Beckett, vittima di un incidente d’auto con la sua ragazza mentre è in vacanza. Quando si riprende, Beckett scopre che la sua ragazza è scomparsa e che lui è l’obiettivo di una caccia all’uomo internazionale. Coinvolto in una corsa contro il tempo, Beckett deve raggiungere l’ambasciata americana dall’altra parte del paese per riabilitare il suo nome, evitando sia le autorità che i continui disordini politici lungo la strada.

Nel cast troviamo anche Boyd Holbrook, Vicky Krieps e Alicia Vikander. Il film è stato prodotto dal regista Luca Guadagnino insieme a Marco Morabito, Francesco Melzi d’Eril e Gabriele Moratti. Filomarino ha diretto il film da una sceneggiatura di Kevin A. Rice. Inoltre, Dev Hynes ha contribuito alla colonna sonora di Beckett e la sua canzone “Born to Be” è inclusa nel trailer del film.

Chi è Dev Hynes?

Noto anche come Blood Orange e precedentemente Lightspeed Champion, è un cantante, cantautore, produttore discografico e regista inglese. Dal 2004 al 2006, Hynes è stato membro della band Test Icicles, suonando la chitarra, il sintetizzatore e occasionalmente ha pure cantato. Hanno pubblicato un album completo nel 2005. Hynes ha continuato a pubblicare due album in studio da solista come Lightspeed Champion e successivamente altri cinque come Blood Orange, tra il 2008 e il 2019. Ha scritto, suonato o prodotto per e con artisti come Tinashe, Solange Knowles, Connan Mockasin, Tei Shi, Sky Ferreira, FKA twigs, Haim, Florence and the Machine, Carly Rae Jepsen, The Chemical Brothers, Kylie Minogue, A$AP Rocky, il defunto Mac Miller, Blondie, Harry Styles, Jazmine Sullivan e Mariah Carey. Insomma, artisti di assoluto spessore. Ecco perché la colonna sonora di Beckett sarà molto interessante.