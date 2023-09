Ecco come stanno andando le audizioni di X Factor 2023. La diciassettesima edizione del talent show di Sky è appena tornato in onda per proporre al pubblico un viaggio tra i nuovi aspiranti astri nascenti del mondo pop nostrano.

X Factor ha debuttato su Raidue, parecchi anni fa e poi si è spostato sulla pay tv, dove si trova dal 2011. Nel frattempo, numerosi i cambiamenti sul fronte dei giudici e dei conduttori. Ambra, Fedez, Dargen D’Amico e Morgan quest’anno sono seduti dietro il tavolo dei giudici ed a capo dei quattro team che concorrono alla vittoria finale, mentre Francesca Michielin è stata confermata alla conduzione dopo l’ottima prova dell’anno scorso.

Audizioni X Factor 2023:

La seconda puntata delle audizioni del talent è pronta a regalare numerose sorprese, tra chi ripropone i grandi maestri della musica italiana, con Gino Paoli rivisitato in chiave elettronica e la commovente interpretazione de “L’addio”, il brano di Giuni Russo scritto da Franco Battiato, e chi si spinge oltre con personalissime versioni di “Heroes” ed energiche cover dei Pixies, ma c’è anche chi twerka con il suo corpo di ballo.

Nella puntata di settiman scorsa tra gli artisti che si sono fatti più notareabbiamo trovato Matteo Alieno, giovane cantautore che ha proposto una versione molto toccante di “Io Non Piango” di Franco Califano e Andrea Settembre da Napoli con la sua versione di “Me staje appennenn’amo” di Liberato.

E ancora, l’esibizione della giovanissima Asia Leva con “I Like It” di Cardi B; quella di Angelica Bove sulle note de “La Notte” di Arisa; quella degli Animaux Formidable con il loro inedito “We Are All Animals” e quella di Sara Sorrenti, con il suo recitar cantando nell’inedito “Malati di gioia”.

Ancora spazio alle band con Il Collettivo, quattro ragazzi siciliani che hanno fatto ascoltare il loro inedito “Sottone Dannato”; gli Spaziocalmo, che hanno portato “Summer on a solitary beach” di Franco Battiato, gli Stunt Pilots con “Kiss” di Prince, e gli Astromare con il medley piano e batteria di “Whole Lotta Shakin’ Goin’ On” e “Great Balls On Fire” di Jerry Lee Lewis.

E tu, che ne pensi delle audizioni di X Factor 2023? Lascia un commento!