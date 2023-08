Lo scenario musicale dell’estate 2023 vede il ritorno di Aya Nakamura, cantante di origini malesi naturalizzata francese classe 1995: la giovane artista ha infatti annunciato l’uscita di tre brani inediti nella giornata di ieri, giovedì 17 agosto 2023: “Bisous“, “Come back” e “Chérie“.

In questo articolo ci concentreremo però unicamente sul primo di essi, quindi passiamo subito ad analizzare più nel dettaglio il significato e la traduzione del testo di “Bisous“.

Significato di “Bisous”

Questo brano parla di un’intensa attrazione che domina completamente l’artista, la quale considera la persona in questione come la propria medicina, in grado di migliorarle la vita.

Traduzione del testo

[Intro]

Sei la mia medicina, è magico ciò che fai per me

Naturalmente

[Verso 1]

Non mi farò fregare

È tutta una questione di lasciar fare a me

Abbiamo questa connessione

Come parli, come mi freghi

Non parlerò troppo

Penso che tu sia la mia altra metà

Irresistibilmente (Mmh)

Sì, mi si addice completamente (Completamente))

Ha tutto quello che serve

E quando sono pigra

Mi fai tornare in me

[Pre-Ritornello]

La connessione che tu dici (Tu dici)

Tira su un po’, sono libera

Chiedi di nuovo, è sì (è sì)

Voglio sapere cosa c’è dopo (Voglio sapere cosa c’è dopo)



[Ritornello]

Sei la mia medicina, è magico ciò che fai per me (Quello che mi fai)

Di solito non cedo così velocemente, sai

Mwah, mwah, mwah (Mwah, mwah)

Baci, mwah, mwah, mwah

Mwah, mwah, mwah (Mwah, mwah)

Baci, mwah, mwah, mwah

Sei la mia medicina, è magico quello che mi fai

Di solito non cedo così velocemente, sai (Oh, yeah)

Mwah, mwah, mwah (Mwah, mwah)

Baci, mwah, mwah, mwah

Mwah, mwah, mwah (Mwah, mwah)

Baci, mwah, mwah, mwah

[Verso 2]

Con te sto crescendo

È come se stessi dormendo

Con te, tutto è nuovo

Non c’è problema, ci capiamo troppo bene

Amo la tua voce così tanto, oh no (Oh no)

Anche al bigo, oh no (Oh no)

E pensare che all’inizio stavo facendo tutto il possibile per liberarti

Ora è rovinato, rovinato, rovinato

Dice: “Stai per crollare”

L’ho preso, l’ho preso, l’ho preso

Mi hai consumato

[Pre-ritornello]

La connessione che tu dici (Tu dici)

Tira su un po’, sono libera

Chiedi di nuovo, è sì (è sì)

Voglio sapere cosa c’è dopo (Voglio sapere cosa c’è dopo)



[Ritornello]

Sei la mia medicina, è magico ciò che fai per me (Quello che fai con me)

Di solito non cedo così velocemente, sai (Di solito, di solito)

Mwah, mwah, mwah (Mwah)

Baci, mwah, mwah, mwah

Mwah, mwah, mwah

Baci, mwah, mwah, mwah

Sei la mia medicina, è magico quello che fai per me

Di solito non cedo così in fretta, lo sai

Mwah, mwah, mwah (Mwah)

Baci, mwah, mwah, mwah (Mwah, baci)

Mwah, mwah, mwah (Mwah)

Baci, mwah, mwah, mwah

[Outro]

Sei la mia medicina, è magico quello che fai per me

Di solito non cedo così in fretta, lo sai

Mwah, mwah, mwah

Baci, mwah, mwah, mwah

Mwah, mwah, mwah (Mwah)

Baci, mwah, mwah, mwah

(Baci, mwah, mwah, mwah).

–

Dopo aver letto il significato e la traduzione del testo di “Bisous”, è arrivato il vostro momento di dirci nei commenti cosa pensate di questo brano.