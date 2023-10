Giusto poco tempo fa avevamo parlato di “Un preview“, il nuovo brano di Bad Bunny che, secondo le parole dell’artista, doveva essere probabilmente l’ultimo pubblicato nel 2023.

E invece non è proprio stato così, dal momento che ieri, venerdì 13 ottobre 2023, il cantante ha rilasciato un nuovo singolo, appartenente al suo album “Nadie sabe lo que va a pasar manana“, la cui uscita a sorpresa è avvenuta il giorno prima, giovedì 12 ottobre.

La canzone in questione si intitola “Monaco“, ed ha un videoclip molto particolare: in esso, vediamo infatti Bad Bunny vestire i panni di una star Hollywoodiana attorniata dai paparazzi mentre entra in un locale per cenare con i propri amici. C’è però qualcuno che lo osserva nel tavolo lì accanto… Al Pacino in persona. Bad Bunny si avvicina allora al celeberrimo artista, e i due iniziano a conversare amabilmente.

Ma di cosa parla il brano? Scopriamo qui di seguito il significato di “Monaco” di Bad Bunny.

Significato di “Monaco”

Nella canzone, Bad Bunny parla dell’alto livello che ha raggiunto nel panorama musicale attuale, di come è riuscito a farsi un nome e a guadagnare tantissimi soldi che gli permettono di vivere nel lusso sfrenato, tra champagne, viaggi e incontri con attori famosi. L’artista afferma inoltre di essere spesso criticato dagli haters, ma di non dare importanza a tutto ciò, consapevole di chi è davvero.