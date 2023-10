Nel 1999 è uscito “Anthem” e nel 2001 “Anthem part 2“. Poi, per anni, più niente, ma mai perdere le speranze: è stata infatti da poco pubblicata la terza parte di questa serie di brani, la cui paternità spetta, come le due precedenti, ai blink-182, famosissima band statunitense recentemente tornata alla ribalta con il nono album in studio, “One more time…“, in uscita oggi 20 ottobre 2023.

La canzone in questione si intitola, non che sia una sorpresa, “Anthem part 3“, e la sua produzione è stata annunciata già lo scorso anno dal batterista del gruppo Travis Barker, mediante un video di breve durata pubblicato sulla sua pagina Instagram.

Senza perderci in ulteriori chiacchiere, allora, scopriamo subito qui di seguito il significato del testo di “Anthem part 3” dei blink-182.

Significato di “Anthem part 3”

Questo brano si rivela perfetto per essere ascoltato quando ci si sente persi, oppressi dalle difficoltà che inevitabilmente la vita pone di fronte al proprio cammino.

Il testo rappresenta infatti un inno di forza e di coraggio: invoglia l’ascoltatore a dare sempre il massimo (“quando la tua testa è troppo bassa, quando il tuo cuore sta per esplodere, puoi farcela, vai“), a non arrendersi anche in seguito ai fallimenti (“non arrenderti adesso, alzati e resisti“) e a lasciare da parte le proprie paure.

Il cantante parla poi di se stesso, in prima persona, raccontando dei sogni ai quali ha rinunciato e di quelli che invece ha sprecato e, dopo di ciò, ribadendo a gran voce ciò di cui è sicuro: qualunque cosa (gli) succeda, non fallirà.

Voi che ci dite di questa canzone? L’avete già ascoltata? Vi è piaciuta? Raccontateci tutte le vostre opinioni in merito qui sotto nei commenti, vi aspettiamo!