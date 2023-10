“Dance With Me” è il nuovo brano dei Blink-182 ed è il quarto estratto da “One More Time…”, album che uscirà il 20 Ottobre. Il primo dal ritorno di Tom DeLonge per dar vita nuovamente alla formazione storica.

I blink-182 si esibiranno questa sera all’Unipol Arena di Bologna per il tour mondiale che anticipa l’uscita del nuovo album. L’ultima volta per il trio punk rock californiano era stato nel 2017 quando si esibirono a gli I-Days di Monza ma, da allora, la grande novità è data dal ritorno in formazione di Tom DeLonge al posto di Matt Skiba.

Il significato di “Dance With Me” dei Blink-182

Il brano abbraccia il piacere senza giudizio. Questa attitudine giocosa e spensierata si ritrova anche nel ritornello stesso che invita qualcuno a “venire a ballare” con il cantante.

L’atto di ballare può simboleggiare libertà, espressione di sé e divertimento.

I Blink hanno inoltre pubblicato il video di “Dance With Me” diretto da The Malloys, la clip è un totale omaggio ai Ramones che sono interpretati da Mark Hoppus, Tom DeLonge e Travis Barker.

Nel corso delle immagini la storica band punk di New York viene emulata in diversi momenti storici, come il video di “I Wanna Be Sedated” e il set della copertina del debut album Ramones.

La traduzione di “Dance With Me” dei Blink-182

Non pensare che forse non rifiuterà

Sa tutto quello che penso

Quella ragazza, la più bella che potrei perdere

I miei giochi, i più schifosi che potrei essere

Ho aspettato di perdere

Così stupido, cercando di credere

Sei mia, cosa farai?

Vieni qui, vuoi venire a ballare con me?

Dillo ai tuoi amici, sai che vuoi (ballare con me)

Muovi i fianchi come se il diavolo ti avesse in pugno (Dance with me)

Aspettando tutta la notte, perché ora ti voglio (Dance with me)

Guardando l’occasione, eccoci qui, ti ho preso (Balla con me)

Olé, olé, olé, olé

Si! Lo faremo per tutta la notte

Olé, olé, olé, olé

Si! Lo faremo per tutta la notte

Olé, olé, olé, olé

Sì, sì, sì! Lo faremo per tutta la notte

Olé, olé, olé, olé

Sì, sì, sì! Lo faremo per tutta la notte

Questa canzone mi fa chiedere di più

Questi drink stanno rompendo le vecchie routine

La mia mente mi spinge fuori dalla porta

Così fottuto, che vorrei non essere così verde

Io, tu, non ti innamorerai di me?

Come me, o sono solo troppo ingenua?

Stasera, sta diventando un po’ troppo violento

Ma ora, volendo davvero farla urlare

Dire ai tuoi amici, sai che vuoi (ballare con me)

Scuotere i fianchi come se il diavolo ti avesse in pugno (Dance with me)

Aspettando tutta la notte, perché ora ti voglio (Dance with me)

Guardando l’occasione, eccoci qui, ti ho preso (Balla con me)

Olé, olé, olé, olé

Si! Lo faremo per tutta la notte

Olé, olé, olé, olé

Si! Lo faremo per tutta la notte

Olé, olé, olé, olé

Sì, sì, sì! Lo faremo per tutta la notte

Olé, olé, olé, olé

Sì, sì, sì! Lo faremo per tutta la notte

Balla con me, vieni a ballare con me

(Balla con me, balla con me, balla con me)

Balla con me, vieni a ballare con me

(Balla con me, balla con me, balla con me)

L’ho fatto per tutta la notte

Olé, olé, olé, olé

Si! Lo stiamo facendo per tutta la notte

Olé, olé, olé, olé

Sì! Lo faremo per tutta la notte

Olé, olé, olé, olé

Sì, sì, sì! Lo faremo per tutta la notte

Olé, olé, olé, olé

Sì, sì, sì! Lo faremo per tutta la notte

Mi fai battere il cuore da miglia di distanza

Sì! Lo facciamo per tutta la notte

Mi fai girare come un uragano

Si! Lo facciamo per tutta la notte

Ti piace fare i tuoi giochetti

Sì! Li facciamo tutta la notte

Mi piacerebbe averti ogni giorno, in ogni modo

E farlo tutta la notte

