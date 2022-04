Anna Cacopardo, meglio conosciuta come CARA, è una cantante di Milano di 20 anni cresciuta a Crema. È diventato un volto ed un nome conosciuto nell’aprile 2020 quando ha fatto una versione remix del suo singolo Le feste di Pablo in collaborazione con Fedez, lavoro che le è valso un disco di platino. Da quel momento è stata protagonista di una carriera in ascesa ed ha all’attivo diversi singoli come Mi Serve, Lentamente ed Il primo bacio.

Ed oggi, venerdì 1 aprile, CARA torna sulla scena musicale. Da oggi, infatti, è disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming il suo nuovo singolo dal titolo Preferisco Te in collaborazione con Chadia Rodriguez. Una collaborazione di cui CARA rivela:

“E’ stato in contatto tra produttori, mi ha intrigato. Ha un linguaggio tutto suo, quello che speravo è che emergesse dal brano un contrasto forte. Non volevo diminuire il contrasto ma trovare un accordo tra i linguaggi e trovare l’equilibrio”.

Il brano Preferisco te è stato prodotto da Big Fish. La cantante ha scelto questo singolo come debutto del nuovo anno ed ha rivelato il motivo durante un’intervista con TgCom:

“Lo ho scelto perché riesco a far uscire una parte di me che prima non avevo incanalato. Inoltre uscire con Chadia, una artista con un linguaggio diverso dal mio, ha contribuito. Il brano rappresenta una mia evoluzione e sto lavorando tanto in studio, c’è dentro una intenzione che si ritroverà nelle altre cose, seppur diverse; insomma continuo a sperimentare”.

La cantante Cara

Il significato di Preferisco te

Nel nuovo singolo di CARA, Preferisco te, il tema principale è una storia d’amore caratterizzata da alti e bassi, da momenti in cui i protagonisti si allontanano gli uni dagli altri per poi riavvicinarsi e dimenticare il passato, proprio quello che succede all’inizio quando una persona ti ruba il cuore. Si tratta di una vera e propria dichiarazione d’amore 3.0, un brano femminile con la tipica spensieratezza della generazione Z. In Preferisco te assistiamo all’alternanza tra la voce pop di CARA e la voce graffiante di Chadia Rodriguez. A tal proposito, la cantante lombarda afferma:

“L’’intimità è una sfida. Ti sfido a starmi vicino ma se ti avvicini troppo sarò io la prima a scappare. “Preferisco Te” è un gioco in cui nessuno vince: ci si ferisce tenendosi stretti e, allo stesso modo, ci si ferisce allontanandosi”.

E tu sei un fan di CARA? Hai già ascoltato il nuovo singolo Preferisco te con Chadia Rodriguez? Ti aspettiamo nei commenti!