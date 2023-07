VillaBanks torna in radio e in digitale con la sua nuova hit “Caramelo”. Al suo fianco due top player della scena hip hop italiana e internazionale, Shiva, senza dubbio tra i rapper più amati dalle nuove generazioni e volto di Milano Ovest, e RVFV, hitmaker spagnolo che sta conquistando sempre di più classifiche e mercati internazionali.

E se alla produzione troviamo i talentuosi Ava, giovane beatmaker che sta firmando una hit dopo l’altra, e BLSSD, già noto per brani da milioni di stream, il singolo non potrà che scatenare un’esplosione incontrollabile.

Questo nuovo brano arriva dopo l’ultimo singolo “Giochi” prodotto da Drillionaire e nel pieno del “VILLABANKS LIVE TOUR 2023”, una serie di appuntamenti live prodotti da Thaurus Live e SideOut Eventi.

Il significato di “Caramelo” di VillaBanks

“Caramelo” ha tutte le carte in regola per diventare la nuova canzone preferita da ballare in quest’estate rovente. Un testo bollente in pieno stile VillaBanks, che si alterna allo spagnolo di RVFV nel ritornello e alla strofa di Shiva, su un beat latino e sensuale che ci coinvolgerà dal primo ascolto.

“È da diverso tempo, commenta VillaBanks, che aspettavo l’occasione di collaborare con Shiva. “Caramelo” nasce dalla melodia incredibile di Rvfv nel ritornello. Appena l’abbiamo sentita da Ava siamo impazziti tutti e due, sia Andrea che io. Nelle settimane dopo ci siamo trovati in studio con un obiettivo ben preciso: prenderci l’estate!”

Il testo di “Caramelo” di VillaBanks

El Filósofo

Rvfv

Rvfv eh, eh-eh

Yo por ti pongo el modo avión

Me quedo contigo, me olvido de to’

Dale, mami, vamo’ a hacer una misión

Tú y yo en París bailando reggaetón

Hay que hacerno’ de to’Olvídate ya de ese cabrón

Él no sabe amarte como yo

Sabe’ que te lo hago mejor

Que yo soy el mejor

Qué bien se siente cuando estoy contigo

Tú ere’ la droga que me tiene flotando en el cielo

Y sé que hay muchas, pero por ti yo me olvido

Tus besos me saben más dulces, como un caramelo

Lei vuole che glielo metta

Non vuole che io aspetti

Sa che sono di fretta

Goleador, Leo Messi

Più buona della mia weed

Dolce come caramello

Per lei prenoto la suite

Passo a prenderla in benzo

Balla su di me, baby, balla su di me

Ieri sera after, stase’ di nuovo al clubBalla su di me, baby, balla su di me

Mi fa impazzire il suo bel culo a mandolino

Mi chiede di ridurlo a coriandoli

Qué bien se siente cuando estoy contigo

Tú ere’ la droga que me tiene flotando en el cielo

Y sé que hay muchas, pero por ti yo me olvido

Tus besos me saben más dulces, como un caramelo

Mille giri, siamo sempre io e te, baby

Cambio city, cambio auto, cambio hotel, baby

Ma non cambia il fatto che c’ho ancora i flash, baby

Mi fai come mi fanno queste dipendenze

Il mio cuore è freddo quasi come la neve

Sul tuo iPhone mi hai salvato come dicembre

Nel letto come dei diavoli, ci scambiamo i peccati

I tuoi occhi VVS, i miei sono dei ladri

E ne fumeremo un po’ dentro il coche

Sì, per poi finire nelle tue cosce

Paghi prezzi di una vita veloce

Viso sporco uoh-uoh-uoh, uoh-uoh-uoh

So che stai cercando l’amore

Come del caramelo dolce

Che ti porti via dalle tue ombre

Mentre abbassi le tende in un rover

Qué bien se siente cuando estoy contigo

Tú ere’ la droga que me tiene flotando en el cielo

Y sé que hay muchas, pero por ti yo me olvido

Tus besos me saben más dulces, como un caramelo

(Oh baby

Scappiamo insieme

Senza a dirlo a nessuno

Sai che è adesso o mai più

Andiamo dove vuoi te

Ho sempre meno tempo da perdere

Là fuori c’è un mondo da prendere

Nel nostro regno l’amore sarà sempre re

E tu regina

Uoh-oh-oh-oh

Okay, Ava)

