“Bene o male, l’importante è che se ne parli“. Un detto rinomato e spesso ripetuto, questo, che si adatta perfettamente a quella decennale trasmissione televisiva che è il Grande Fratello.

Ogni edizione è infatti costellata di critiche e opinioni negative da parte dei telespettatori, eppure lo share si mantiene comunque sempre molto alto.

E non che questa sia proprio una novità, no?

Comunque.

Dopo la recente conclusione del Grande Fratello Vip, vinto dalla giovane influencer e modella Nikita Pelizon, adesso si è già iniziato a parlare del Grande Fratello 2023 dedicato ai “non vip”, alle persone normali di tutti i giorni, insomma, così come era in origine.

A tal proposito, i casting di selezione per partecipare al programma approderanno anche a Torino.

Vediamo allora subito tutti i dettagli in merito.

Casting del Grande Fratello a Torino: quando, dove e come

Le selezioni del Grande Fratello 2023 si svolgeranno nel capoluogo del Piemonte il prossimo 2 agosto a partire dalle ore 14, nei pressi delle Officine S di Corso Mortara 24.

Sono i benvenuti partecipanti sia maschili che femminili di qualsiasi età (purché però siano maggiorenni), i quali dovranno esibire un proprio documento d’identità in corso di regolare validità. Non è richiesto avere alcuna esperienza pregressa in ambito televisivo o qualche abilità/conoscenza particolare.

Risulta tuttavia necessario prenotarsi presso il sito di Wobinda Produzioni; qui, potrete anche vedere le ulteriori date di casting che si svolgeranno in altre regioni del territorio italiano.

–

Voi che ci dite? Parteciperete al casting del Grande Fratello a Torino o in qualche altra città? Oppure non siete amanti di questo reality show? Diteci le vostre opinioni nei commenti!