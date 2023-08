Parte oggi l’80esima edizione della Mostra del Cinema di Venezia, dopo un anno di attesa i riflettori tornano sul Festival del Lido con il primo film in concorso, “Comandante” di Edoardo de Angelis. Oggi sarà anche la giornata di Caterina Murino, madrina della kermesse e del Leone d’Oro alla carriera Liliana Cavani

L’attesa sarà per il primo film in concorso, interpretato da Pierfrancesco Favino. In “Comandante”, Edoardo De Angelis racconta la vicenda di Salvatore Todaro, comandante del sommergibile Cappellini della Regia Marina, che nell’Ottobre del 1940, dopo un’azione di battaglia, salvò 26 naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano, per sbarcarli nel porto sicuro più vicino.

Il film è stato girato l’anno scorso quasi esclusivamente all’interno della Marina Militare di Taranto ed è prodotto da Indigo Film e O’Groove con Rai Cinema, Tramp LTD, V-Groove, Wise Pictures, in associazione con Beside Productions (distribuzione 01 Distribution), con il sostegno di Apulia Film Commission e Regione Puglia.

“Comandante” di Edoardo De Angelis è il film d’apertura della kermesse. Il protagonista è Pierfrancesco Favino, insieme a lui ci sono: Massimiliano Rossi, Johan Heldenbergh, Silvia D’Amico.

Il film racconta la storia ambientata all’inizio della Seconda guerra mondiale di Salvatore Todaro a capo del sommergibile Cappellini della Regia Marina. Nell’Ottobre del 1940, mentre naviga nell’Atlantico, nel buio della notte si profila la sagoma di un mercantile che viaggia a luci spente, il Kabalo, che in seguito si scoprirà di nazionalità belga e che apre improvvisamente il fuoco contro il sommergibile e l’equipaggio italiano.

Scoppia una breve ma violenta battaglia nella quale Todaro affonda la nave nemica a colpi di cannone. Ed è a questo punto che il comandante prende una decisione destinata a fare la storia: salvare i ventisei naufraghi belgi condannati ad affogare in mezzo all’oceano per sbarcarli nel porto sicuro più vicino, come previsto dalla legge del mare.

