“Dalla mia finestra: al di là del mare”, conosciuto anche come “A través de mi ventana 2”, è il seguito del film romantico per adolescenti spagnolo del 2022, con Julio Pena nei panni di Ares e Clara Galle come Raquel, i protagonisti principali. Il film, basato sul romanzo di Ariana Godoy, è stato diretto da Marçal Forés, con l’adattamento della sceneggiatura affidato a Eduard Sola. Tra gli attori, ritornano anche volti noti del precedente capitolo: la migliore amica di Raquel, Daniela, interpretata da Natalia Azahara, e Guillermo Lasheras nel ruolo di Yoshi, i fratelli di Ares, Hugo Arbues nel ruolo di Apolo e Eric Masip nel ruolo di Artemis, oltre ad Emilia Lazo nel ruolo di Claudia, la domestica e segreta fidanzata di Artemis.

Al cast si aggiungono nuovi volti come Andrea Chaparro, Ivan Lapadula e Carla Tous, pronti a portare ulteriori complicazioni alla storia. Il film ha una durata di 111 minuti ed è rivolto ad un pubblico adulto, per la presenza di scene di nudo e di natura sessuale. Si, mi pare più un tutorial per adolescenti su come fare sesso che su come usare il romanticismo nelle relazioni.

Il cliché del cattivo ragazzo che incontra la ragazza timida e riservata è la premessa di “Dalla mia finestra“. Tutto ha avuto inizio nel 2022, con un biglietto da stalker, per poi culminare con due vicini di casa ossessionati l’uno dall’altro, che si intrufolano nelle reciproche finestre per avventure varie, con un culmine di pura lussuria e nient’altro.

Quest’estate, Ares e Raquel ritornano con ancora più tossicità, mascherata da amore. Cercano di far funzionare la loro relazione a distanza, essendo iscritti a università lontane, e allo stesso tempo lottano per trovare un senso nelle loro vite individuali, specialmente considerando che passano la maggior parte del tempo a baciarsi sui loro telefoni, ignorando completamente i loro studi.

Presto, però, Ares non riesce a resistere alla distanza e torna a casa per trascorrere un’estate appassionata con Raquel. Entrano in gioco nuovi personaggi, pronti a mettere a dura prova il loro complicato amore, portando la loro relazione a un livello di complicazione mai visto prima.

Il mio primo pensiero dopo aver visto questo film è stato che questo è il tipo di contenuto che Netflix privilegia: il ragazzo emotivamente inaccessibile che si apre solo con una ragazza, con la quale condivide un’apparente connessione “emotiva”, che in realtà li rende solo fisicamente vulnerabili l’uno con l’altro. Il film inizia esattamente con questo tono: un montaggio di scene in cui i due protagonisti sognano di essere intimi l’uno con l’altro in pubblico, come se il mondo esterno fosse invisibile per loro, e viceversa.

Il film non si sforza di cambiare questa dinamica e mantiene la sua trama banale, già vista innumerevoli volte. Tuttavia, offre un approccio cinematografico visivamente interessante alla questione delle relazioni a distanza. I protagonisti immaginano di essere l’uno accanto all’altro, solo per essere interrotti da un glitch che svela come la loro connessione sia in realtà mediata da internet o da reti deboli.

Nonostante questo, non riesco mai a capire lo scopo di questi film. A parte il fatto che sembrano una lunga pubblicità per Abercrombie e quel reality erotico di cui fortunatamente non ricordo il nome, offrono un concetto e un ideale irrealistici di come dovrebbe essere una relazione, e sembrano godere della loro superficialità. L’obiettivo finale sembra essere quello di esibire un cast eccessivamente attraente, a discapito di dialoghi imbarazzanti e una rappresentazione malsana dei primi amori, che sembrano ruotare esclusivamente intorno al sesso.

L’unico elemento che rende il tutto sopportabile sono le amicizie. Il migliore amico di Raquel, Yoshi (che aveva una cotta per lei nel precedente capitolo e sta cercando di superare questo sentimento), si rivela il “terzo incomodo” tra i tre fratelli Hidalgo, e questo umorismo autoironico funziona come un’oasi nel deserto. Inoltre, il suo ultimo consiglio, “i fidanzati sono temporanei, ma i tuoi amici saranno lì per sempre”, è l’unica verità che questo film è in grado di raccontare.

È ironico che film come questi riconoscano che le amicizie platoniche sono più stabili e durature, ma poi ritrattano in modo divertente e ritornano a raccontare storie d’amore che chiaramente non sono pensate per il lungo termine. I primi amori spesso riguardano il lasciarsi andare, ma dov’è “la responsabilità?” Nessuna di queste avventure tossiche ha una risposta a questa domanda.

In particolare, la storia d’amore più interessante del film è quella tra Artemis, il fratello maggiore, e Claudia, la domestica della famiglia, che sta cercando di sopravvivere e di prendersi cura della sua famiglia. Tuttavia, l’attenzione è principalmente rivolta ai due protagonisti.

Alla fine, è il personaggio di Yoshi che suscita autentica empatia nello spettatore, ma la sceneggiatura sembra aver deciso di concentrarsi sugli aspetti più superficiali dell’amore.

In conclusione, la cinematografia di “Dalla mia finestra: al di là del mare” si adatta perfettamente all’estate, facendo sentire il rumore delle onde del mare, ma a livello tematico è la solita fuffa. L’immaginario del film, estremamente connesso e digitale, è perfetto per la Gen Z, come viene ulteriormente illustrato nei titoli di coda.

Alla fine, “Dalla mia finestra: al di là del mare” è frivolo quanto il precedente film, ma almeno lascia con la lezione di non dare per scontati i propri amici o di abbandonarli per un’avventura amorosa. Se riesci a spegnere il cervello, la banalità della storia e dei suoi personaggi non ti colpirà così duramente. Quindi non pensare troppo mentre guardi questo film, e guardalo solo se ti piacciono i romanzi erotici che non durano più di una stagione estiva. Ma, ovviamente, le cose non sono ancora del tutto risolte, dato che è già stato confermato un terzo capitolo che probabilmente porterà ulteriori avventure lussuriose e cliché tossici.

“Dalla mia finestra: al di là del mare” è ora disponibile in streaming su Netflix.

E tu l’hai visto? Cosa ne pensi di questo film? Dì la tua nei commenti.