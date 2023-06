I Depeche Mode sono un gruppo musicale britannico che si è formato a Basildon nel 1980 e nel giro di poco tempo sono diventati i numeri uno nel campo della musica internazionale.

Voci di brani come Enjoy the Silence, Never Let Me Down Again, Ghosts Again, Everything Counts, It’s No Good fino a My Cosmos Is Mine e My Favourite Stranger per citarne alcuni. Ed oggi i Depeche Mode sono pronti per tornare ad essere protagonisti del mondo musicale. Oggi, venerdì 9 giugno, esce infatti il loro nuovo singolo dal titolo Wagging Tongue che sarà disponibile in rotazione alla radio e sulle piattaforme musicali di streaming. Il singolo fa parte di Memento Mori, il nuovo album di inediti della band inglese che ha debuttato al numeo 1 della classifica FIMI Top of the Music degli Album.

Il significato di Wagging Tongue

Wagging Tongue, il nuovo singolo dei Depeche Mode, è accompagnato dal videoclip ufficiale che è stato diretto da The Sacred Egg con la collaborazione e la direzione creativa di Anton Corbjin, da sempre al fianco della band. Il video è ambientato in un universo cinematografico dove le regole della comunicazione interpersonale sono rigide. Il brano racconta la storia di una giovane coppia di un piccolo e remoto villaggio che si unisce ai vicini per un rituale di confronto che attira, però, partecipanti di ogni estrazione sociale: avvocati, uomini importanti, preti, poliziotti, ma anche Martin Gore e Dave Gahan dei Depeche Mode.

I Depeche Mode

Nel frattempo, i Depeche Mode si preparano per tornare in Italia questa estate. Infatti, sono ben tre le date che li vedranno protagonisti: il 12 luglio allo Stadio Olimpico di Roma, il 14 luglio allo Stadio San Siro di Milano ed il 16 luglio allo Stadio Dall’Ara di Bologna. Inutile dirlo, i fan italiani non vedono l’ora di poter assistere ai loro concerti e cantare tutti insieme i loro successi di sempre, ma anche i brani più recenti.

E tu sei un fan dei Depeche Mode? Hai già avuto modo di ascoltare il loro nuovo brano Wagging Tongue? Ti aspettiamo nei commenti e nel frattempo ti lasciamo con la traduzione del brano!

La traduzione di Wagging Tongue

Non farai bene a zittirmi

Con le tue parole o con la lingua scodinzolante

Con le tue lunghe e alte storie al dolore

La tua canzone e da cantare

Ma non mi offenderò

Se li lascio attraversare il grande divario

Credimi, seguiranno

Solo per guardare un altro angelo morire

Guarda morire un altro angelo

Non farai bene a oscurarmi

Con i tuoi segreti e le tue bugie

Con il tuo penetrante codice del silenzio

Rilassati, goditi il viaggio

Ci vediamo al fiume

O forse dall’altra parte

Troverai difficile deglutire

Quando guardi morire un altro angelo

Guarda morire un altro angelo

Un altro sole sta sorgendo

Un altro giorno è arrivato

Puoi trovarmi, ti aspetterò

Finché il giorno non sarà finito

Non mi lascerò convincere

Dì addio ai tuoi dubbi

Tutto sembra vuoto

Quando guardi morire un altro angelo

Guarda morire un altro angelo

Guarda morire un altro angelo

Guarda morire un altro angelo

Guarda morire un altro angelo